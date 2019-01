TgBlog 16 gennaio 2019 | tutte le notizie

blogo

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)Oggi, mercoledì 16, è disponibile una nuova edizione del, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamolepiù importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del, abbiamo parlato delle anteprime e dei retroscena presenti sulla prima pagina di TvBlog di oggi, dalle ospitate al Festival di Sanremo riguardanti Serena Rossi, protagonista di Io sono Mia, e il cast di Ora o mai più (ospitata a rischio cancellazione) al giorno in cui dovrebbe partire la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D'Urso, fino ad arrivare alle indiscrezioni riguardanti la nomina di Enrico Varriale come vicedirettore di Rai Sport. Inoltre, abbiamo parlato della nuova intervista di Carlo Freccero e della seconda puntata di C'è posta per te.16le...