Stretti o a zampa? I jeans per chi non vuole decidere

vanityfair

: mi sono fissata con i pantaloni a zampa di elefante (cioè quelli stretti fino al ginocchio e poi si allargano) perc… - exmpatia : mi sono fissata con i pantaloni a zampa di elefante (cioè quelli stretti fino al ginocchio e poi si allargano) perc… - AnitaSaggin : Being a taurus: mi ricordo ancora quando alle medie sono stata la prima della classe ad indossare i jeans stretti e… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)asimmetrici: non si parla d'altro sul webasimmetrici: non si parla d'altro sul webasimmetrici: non si parla d'altro sul webasimmetrici: non si parla d'altro sul webStretto o largo, questo è il problema. Perché bisognaper forza? Deve aver pensato a quei giorni in cui si litiga con lo specchio Ksenia Schnaider quando ha immaginato i suoiasimmetrici. Fit da un lato e flare dall’altro, questo paio di pantaloni, come si dice in questi casi, ha fatto impazzire il web. Da quando la designer ucraina ha pubblicato su Instagram la foto degli «asymmetric» nei giornali di moda anglosassoni non si parla d’altro. Opposte tifoserie si fronteggiano sui social network divise tra chi li vorrebbe subito (in realtà sono una preview del prossimo autunno già acquistabile in preorder a 375 dollari) e chi invece grida allo scandalo considerandoli addirittura ...