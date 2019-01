Salva la figlia di 6 anni del compagno ma viene investita | l’addio con l’anello nella bara

Reggio Emilia - dimentica la figlia in auto al lavaggio : bimba Salvata dai pompieri : E' bastato un attimo di distrazione ad un padre di Reggio Emilia per dimenticare la sua figlioletta di 19 mesi in auto. L'uomo si trovava presso un autolavaggio del capoluogo di provincia Emiliano quando, dopo essersi recato nella zona dedicata appunto al lavaggio automatico della vettura, nello spazio dove sono situate le spazzole rotanti, è sceso dal suo mezzo. In quel momento ha quindi azionato il meccanismo, ma poco dopo si è reso ...

Mamma Paola - morta nell’incendio per Salvare la figlia. Raccolta fondi per aiutare le sorelle : Il gruppo 'Contrada San Giusto' ha promosso la gara di solidarietà per le due figlie della donna di Concordia Sagittaria, morta nell'incendio divampato nella sua abitazione domenica sera. Paola era tornata dentro la casa in fiamme per salvare la secondogenita di 11 anni, convinta che fosse ancora nell'abitazione.Continua a leggere

Brucia albero di Natale : Paola muore per Salvare la figlia di 11 anni - che però era uscita sul retro : Paola Castellet, la donna di 45 anni morta ieri a Concordia Sagittaria in seguito all'incendio della sua abitazione, stava cercando di mettere in salvo la figlia, che temeva fosse rimasta intrappolata nella sua stanza.Continua a leggere

Teramo : mamma dona un rene alla figlia e le Salva la vita : Rita, una donna di 52 anni di Civitella del Tronto, ha donato un rene alla figlia malata e le ha salvato la vita, risparmiandole anche anni di dialisi e la lunga attesa di un trapianto.Continua a leggere

Strage in discoteca a Corinaldo - la prof abbraccia lo studente-eroe/ 'Questo ragazzo ha Salvato mia figlia' : La Strage in discoteca a Corinaldo ci porta a raccontare ancora molte storie di persone che hanno vissuto attimi di terrore.

Gli chiedono di scegliere : il papà Salva la figlia e perde l'amore della sua vita. La storia di Frederick : Doveva essere il giorno più bello della sua vita, ma proprio in quel momento Frederick Connie ha dovuto trovare la forza per fare una scelta impossibile. Sua moglie Keyvonne Connie, incinta di una bambina, è andata in travaglio precoce e ha avuto un'emorragia mentre si trovavano nella loro casa a Littleton, in Colorado. Quando si sono precipitati in ospedale, i medici hanno detto a Frederick che doveva decidere tra salvare sua ...

Problemi durante il parto - deve scegliere tra la vita di moglie o figlia : papà Salva la bimba : La vita di tua figlia o di tua moglie? Frederick Connie è stato messo di fronte a una scelta che nessun uomo al mondo vorrebbe mai fare, quella tra la donna che ama e la sua bambina, dopo...

Si butta dal 12° piano con la figlia in braccio. Nonna tenta di Salvarle - ma cade con loro : morte : Anna Protensko, 35 anni, ha portato sua figlia di otto anni sul terrazzo del suo condominio a Glazov, in Russia. Elena, 55 anni, è corsa di sopra per fermarla e ha afferrato sua nipote. Proprio in quell'istante, la donna si è gettata nel vuoto trascinandola con lei e la piccola.Continua a leggere