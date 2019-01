Riforma legittima difesa | ddl verso l' ultimo giro di boa

Riforma legittima difesa - critiche Anm : 19.00 Nella proposta di Riforma sulla legittima difesa vi sono "profili di illegittimità costituzionale". Così il presidente Anm, Minisci, in audizione alla Commissione Giustizia della Camera, che sta esaminando il Ddl. Senza il principio di proporzionalità, spiega,si rischia "di legittima re condotte illecite gravi,anche l'omicidio". "Il diritto alla legittima difesa è sacrosanto-replica Salvini-rivendico il diritto per chi è aggredito di ...

Riforma legittima difesa - ora crescono i dubbi nel Movimento 5 Stelle : "No alla giustizia fai-da-te" : Non credo che ci sia la volontà politica di andare a incidere sul testo in modo particolarmente decisivo. La sensazione è che ci saranno dei ritocchi non tanto sul versante strettamente penalistico ...