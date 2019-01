Ragusa | lavori di manutenzione in 5 scuole

Ragusa - approvato progetto lavori edificio scolastico : Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per lavori di adeguamento dell' edificio scolastico di Piazza Carmine a Ragusa

Ragusa - lavori di manutenzione nei campi di bocce : Affidati alcuni interventi di manutenzione in impianti sportivi a Ragusa . Sistema di drenaggio per preservare la pavimentazione dei campi di bocce

Ragusa - lavori di manutenzione immobili comunali : immobili comunali ricadenti in centro storico di Ragusa , aggiudicati i lavori di manutenzione per un importo pari a circa 25 mila euro

Ragusa - 40 mila euro per lavori cabina elettrica : Il Comune di Ragusa annuncia che è stato affidato l'intervento per la messa in sicurezza della cabina elettrica di contrada Lusia per 40 mila euro

Ragusa - lavori di messa in sicurezza in due scuole : lavori per la messa in sicurezza del prospetto della Scuola Quasimodo di Ragusa e per la copertura della palestra della Scuola San Giacomo