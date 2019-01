L'Invalidità Civile

fondazioneserono

: Giuseppe Di Grande L'Italia è prigioniera di una burocrazia impazzita A febbraio 2018 presentiamo una domanda di… - palangridd : Giuseppe Di Grande L'Italia è prigioniera di una burocrazia impazzita A febbraio 2018 presentiamo una domanda di… - LadyWitchViolet : RT @DarioVese: Pur nella massima curiosità verso tempi nuovi, sensibilità diverse, dovrebbe esserci condanna unanime verso il Ministro #BON… - DarioVese : Pur nella massima curiosità verso tempi nuovi, sensibilità diverse, dovrebbe esserci condanna unanime verso il Mini… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Secondo la legge italiana, è considerato invalidola persona di età compresa tra i 18 e i 65 anni che presenta un'infermità fisica, psichica e/o intellettiva, congenita o acquisita, anche progressiva, che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo (superiore al 33%); il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età ; il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età . Non rientrano tra gli invalidi civili: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).Vedere anche in Invalidi civiliCome ...