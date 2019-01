Le famiglie milanesi | “Date a noi l’affido dei giovani migranti” 

lastampa

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Il «cuore grande di Milano» è tutto qui, tra le quattro mura della sala di via San Bernardino, due passi dal Duomo, dove all’Italia dei respingimenti, in una fredda sera di gennaio, si sostituisce la città dell’accoglienza. Tra queste sedie di plastica in cui sono seduti un centinaio di, in questi occhi che si guardano e si chiedono se non...