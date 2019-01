La May si salva dalla sfiducia Ecco cosa fare ora sui mercati

Il salvataggio di otto sciatori bloccati dentro una telecabina a CourMayeur : Due poliziotti, impegnati nel servizio di soccorse piste per la Questura di Aosta, sono intervenuti per evacuare due cabine, ovetti, di un impianto di risalita nel comprensorio di Courmayeur, bloccato ...

Il salvataggio di otto sciatori bloccati dentro una telecabina a CourMayeur : Due poliziotti, impegnati nel servizio di soccorse piste per la Questura di Aosta, sono intervenuti per evacuare due cabine (ovetti) di un impianto di risalita nel comprensorio di Courmayeur, bloccato a causa di un guasto tecnico. L’intervento ha messo in salvo 8 persone (6 polacchi e 2 italiani residenti in Svizzera). Nessun ferito, nessuna situazione particolare.

May e il salvagente di Bruxelles. Spunta il "codicillo" salva-Brexit : Insolitamente sorridente, come non la si vedeva da tempo, Theresa May è arrivata ieri a Bruxelles dopo essere scampata alla ghigliottina del voto di sfiducia dei deputati conservatori il giorno precedente a Londra e dopo essere volata in mattinata a Dublino per incontrare il premier irlandese Leo Varadkar, che ancora spera nella revoca o nella sospensione della Brexit. Anche quest'anno la premier inglese mangerà il Christmas pudding, arriverà a ...

May si salva ma il Regno Unito resta nel caos : ... il suo governo è nel caos e non è in grado di portare a termine un accordo sulla Brexit che funzioni per il Paese e metta al primo posto il lavoro e l'economia. Ora deve ripresentare il suo triste ...

Brexit - Theresa May si salva : non passa la mozione di sfiducia contro la sua leadership. 117 contrari su 317 : La premier britannica Theresa May per ora si è salvata dalla ribellione interna: ha superato la mozione di sfiducia contro la sua leadership promossa dai Tory ribelli. La fiducia le è stata confermata da 200 deputati su 317: uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 dopo le dimissioni di David Cameron seguite alla vittoria di Leave nel referendum sulla Brexit del 2016. I dissidenti, guidati dall’ala più oltranzista dei ...

Brexit : May a Berlino per salvare l'accordo. Merkel : Nessuna apertura : Continuano i faccia a faccia di Theresa May, che, oggi 11 Dicembre, ha incontrato a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel nel tentativo di mettere al sicuro gli accordi sulla Brexit . Un ...

Brexit - la mossa della May : puntare sull’ultimo Consiglio Ue per evitare il “no deal” e salvare il governo (e la faccia) : Theresa May tira il freno di emergenza della Brexit, annunciando che il voto del Parlamento di Londra, previsto per martedì, sarà rinviato. La decisione del primo ministro è figlia della probabile e pesante sconfitta a Westminster che avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza dell’esecutivo. Ipotesi resa ancora più probabile dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che dà la possibilità al Regno Unito di bloccare ...

L’Italia sarà salvata da Sandro Mayer : Sono tempi così oscuri che L’Italia sarà salvata da Sandro Mayer. Da sabato arriverà in edicola “Dipiù Fumetti” e il primo numero ospiterà la resa grafica di celebri poesie di Leopardi, Carducci e Pascoli; altri classici seguiranno. Mentre già sento le prime risatine dell’intelligentsia, Mayer spieg

L'Europa sta cercando di salvare Theresa May : E così, dopo l'ok dei ministri dei 27, la premier conservatrice ha portato a casa anche il sostegno del mondo delle imprese, fin dall'inizio contrarie alla Brexit. Il direttore generale della Cbi, ...