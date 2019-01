A Panama un “murales” lungo 10 metri pronto per il Papa

ilfogliettone

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Gli allievi di un atelier di pittura alavorano a ritmo serrato per completare il maxidipinto che adornerà i muri per la messa conclusiva diFrancesco, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà domenica 27 gennaio nel Campo San Juan Pablo II - Metro Park.Centocinquantatrè pannelli, dipinti separatamente, compongono il muralesdiecie alto otto, che si presenta come una vetrata. Hanno contribuito alla realizzazione una decina di persone: l'opera rappresenta Gesù, Maria e una barca, con cinque giovani provenienti dai cinque continenti. "Noi non possiamo dimenticare le nostre radici e la nostra origine multietnica - dice Rolando Domingo, l'ideatore dell'opera -è cinese, indiana, nera, europea. Abbiamo avuto la presenza di tutte le culture durante la nostra storia". "Sono convinta che griderò - afferma Gabriella Perez, casalinga - ...