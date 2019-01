Oroscopo 16 gennaio | incomprensioni in amore per i Pesci | Bilancia in recupero

Oroscopo del 28 gennaio : stabilità amorosa per il Cancro : In questo lunedì 28 gennaio 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Giove e Venere in Sagittario, mentre Urano e Marte in Ariete con il Sole e Mercurio in Acquario. La Luna in Scorpione e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Armonie amorose per il Cancro Ariete: lunedì di riassetto lavorativo. I nativi avranno a che fare con la sistemazione degli impegni lavorativi in essere e vaglieranno ciò che sarà bene ...

Astri e Oroscopo 16 gennaio : felicità per il Leone - Gemelli giù di tono : La giornata di mercoledì 16 gennaio promette bene e incita i segni zodiacali a combattere per ottenere fortuna e buone opportunità, sia nel lavoro che in amore. I pianeti transitano tranquillamente e lanciano una scia luminosa indicando una via da seguire, con fiducia e risolutezza. L'oroscopo promette buone opportunità per il Capricorno che vive un periodo splendido, sostenuto dall'accumulo planetario che sprigiona energie positive sul lavoro e ...

Oroscopo del 27 gennaio : Scorpione favorito in amore : In questa domenica 27 gennaio 2019 troviamo Mercurio ed il Sole in Acquario. Nettuno in Pesci e la Luna in Scorpione, mentre Plutone e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete, con Giove e Venere in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Cancro galante Ariete: voglia di mondanità. Seppur con un carattere fumantino dovuto agli influssi odierni riusciranno a convincere il partner a partecipare ad una serata speciale già ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 14 gennaio : Toro al top - gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni per la giornata di oggi, 14 gennaio 2019, segno per segno. Cosa dicono le stelle? Bene Toro e Bilancia

Oroscopo del giorno 15 gennaio : miglioramenti per il Toro : Prosegue la nuova settimana del mese. Di seguito le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per tutti i segni dello zodiaco per quanto riguarda la giornata di martedì 15 gennaio 2019. Ariete: in amore continua il transito di Marte nel segno, molti hanno ritrovato una buona energia e più voglia di fare. Nel lavoro la creatività non manca, se siete a contatto con il pubblico riceverete molto di più In questa fase....Continua a leggere

Oroscopo del 26 gennaio : Gemelli e Bilancia in pole position : Nella giornata di sabato 26 gennaio 2019 troviamo Marte e Urano in Ariete, Venere e Giove in Sagittario, Mercurio ed il Sole in Acquario. Mentre la Luna sarà in Bilancia, Nettuno si troverà in Pesci e infine Saturno e Plutone saranno in Capricorno. Nodo Lunare in Cancro. Ma vediamo ora i dettagli delle previsioni zodiacali per tutti i 12 segni....Continua a leggere

Oroscopo di mercoledì 16 gennaio : Acquario 'top del giorno' - momento no per il Sagittario : L'Oroscopo del giorno 16 gennaio è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì, svelando la classifica e le predizioni astrali su amore e lavoro. In primo piano, nel corso della giornata, i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Cerchiamo, dunque, di dare un valore tangibile al periodo sotto analisi, specificando innanzitutto in anteprima quali saranno i segni più fortunati del giorno. In questo caso, ad ...

Oroscopo dal 21 al 27 gennaio : concretezza per il Cancro - Sagittario nervoso : Il periodo settimanale che va dal 21 al 27 gennaio potrebbe essere molto duro per molti segni, vuoi per lo stress come l'Acquario ed il Sagittario, oppure per dei tradimenti nelle amicizie come il Capricorno o una dose di orgoglio che non dovrebbe esserci come nel caso della Bilancia. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: questa settimana vedrete finalmente i primi frutti del vostro duro lavoro, e a cominciare da mercoledì potreste avere ...

Oroscopo domani di Paolo Fox : previsioni martedì 15 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo di domani secondo Paolo Fox: previsioni segno per segno Come proseguirà la settimana secondo il quadro astrologico presentato da Paolo Fox? Scopriamolo con l’Oroscopo di domani segno per segno (tratto in parte dalla sua app) partendo dai primi tre. ARIETE: potrebbero trovarsi in una situazione di disagio che si protrarrà fino a sera. Avranno a che fare con alcune criticità a livello sentimentale. Entro fine mese ...

Oroscopo di gennaio : successi lavorativi per il Capricorno - passione 'alle stelle' : Il nuovo scenario che si apre in gennaio 2019 promette benone per il segno del Capricorno. Sarà un anno all'insegna dei successi lavorativi e anche l'amore andrà a gonfie vele. In questo splendido contesto, il Capricorno sarà il protagonista indiscusso, investendo nel lavoro con pazienza e capacità. In particolar modo il settore professionale premierà con un avanzo di carriera i 'capricorniani' all'opera, coloro che non hanno un'occupazione ...

Oroscopo 17 gennaio : stabilità per Sagittario - impiego facile per Scorpione : Giovedì 17 gennaio non sarà per niente facile organizzarsi sul piano lavorativo per molti segni dello zodiaco, ma alcuni saranno abbastanza forti da affrontare tutto con estrema facilità come lo Scorpione, l'Acquario e il Leone anche se quest'ultimo dovrebbe essere più tranquillo con se stesso. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: prima il dovere e poi il piacere, dopo la prima parte della settimana densa di attività lavorativa sarete più ...

