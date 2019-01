Omicidio Alessandro Neri | 6 arresti per droga e armi a Pescara

Maccarese - Alessandro Elisei : si ipotizza l' Omicidio - la possibile verità in un video : Alessandro Elisei (11 anni al momento della morte) potrebbe non essere deceduto a causa di un incidente; si tratterebbe, invece, di un vero e proprio caso di omicidio. Questa è la nuova ipotesi degli inquirenti circa la morte del ragazzino, il cui decesso risale al 3 ottobre di due anni fa. Il bambino venne trovato senza vita sul fondo di un canale a Maccarese , tra Roma e Fiumicino. Nonostante il tempo trascorso, le dinamiche sulla morte del ...

Milano - Alessandro Garlaschi condannato all’ergastolo per l’Omicidio di Jessica Faoro : È stato condannato all’ergastolo, con rito abbreviato, Alessandro Garlaschi, il tramviere dell’Atm imputato per l’uccisione di Jessica Valentina Faoro, la 19enne colpita con 85 coltellate lo scorso 7 febbraio, in un appartamento di via Brioschi a Milano. A emettere la sentenza è stato il gup di Milano Alessandra Cecchelli, che ha accolto in pieno la richiesta del pm Cristiana Roveda. All’uomo è stato inflitto anche l’isolamento ...