L’Uefa apre un procedimento contro il Chelsea per cori razzisti

(Di martedì 15 gennaio 2019) Il Match con gli ungheresi del Vidi La Uefa ha aperto undisciplinare nei confronti delper dei presuntiintonati dai tifosi dei Blues in occasione della garagli ungheresi del Vidi. La gara, giocata lo scorso 13 dicembre, era valida per l’ultimo turno della fase a gironi dell’Europa League. I supporters delavrebbero intonato una canzone dispregiativa nei confronti del Tottenham dal contenuto antisemita. I dirigenti delhanno condannato l’accaduto ribadendo la loro volontà di combattere ogni forma di discriminazione presente all’interno del club.Tottenham nella bufera Nella giornata di ieri un nuovo episodio di razzismo si era abbattuto sulla Premier League dove il Tottenham ha aperto una inchiesta a seguito di una segnalazione di un tifoso. Questi ha assistito a degli insultinei confronti del coreano Son in ...