Infarto | ecco un fattore che ne raddoppia il rischio

(Di martedì 15 gennaio 2019) Essere fuori forma non è solo una questione estetica. La scarsa forma fisica può infatti avere delle conseguenze soprattutto in termini cardio-respiratori, in quanto potrebbe aumentare ildi un futuroanche in assenza di sintomi nel presente. Lo rivela un nuovo studio dell’Università norvegese della scienza e della tecnologia pubblicato sull’European Heart Journal.“Abbiamo riscontrato un forte legame tra maggiore attività di fitness e minordie angina pectoris nei 9 anni successivi alle misurazioni effettuate”, afferma il ricercatore Bjarne Nes, del gruppo di ricerca scandinavo.“Persino tra le persone più ‘fit’, il 25% di chi ha gli indicatori migliori di forma fisica ha undipari alla metà rispetto al 25% di coloro che sono meno ‘fit'”, spiega Nes.Ciò vuol dire che, nel ...