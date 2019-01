ilfogliettone

: Il cantante e il premier canadese, spopola in Afghanistan il sosia di Justin Trudeau - - ilfogliettone : Il cantante e il premier canadese, spopola in Afghanistan il sosia di Justin Trudeau - - AMalerba71 : @mac10220953 @LudovicaDiRidol Mac carissimo, abbiamo anche un ex premier che toppa una trasmissione in tv su una de… - Simo_Fiore : 'La mia cantante preferita era Amy Winehouse e ve la siete presa. Il mio comico preferito era Chiquito e ve lo siet… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Lui si chiama Abdul Salam Maftoon ma ormai è famoso in tutto il mondo come ilafgano, grazie alla incredibile somiglianza con il primo ministroche lo ha trasformato in una vera e propria celebrità.Maftoon ha 29 anni e sbarca il lunario infacendo ilnei matrimoni. Non aveva nemmeno mai sentito parlare del suo celebre alter-ego fino a quando un giudice del popolare show televisivo Afghan Star, al quale il giovane partecipava come concorrente, non ha fatto notare la straordinaria somiglianza... Da allora la sua vita è cambiata.irp"Quando ho visto le nostre foto comparate ho pensato che fosse incredibile - ha confessato il- prima che fossero pubblicate tutti mi chiamavano con il mio nome, Maftoon ma ora per tutti sono, l'afgano". Essere ildi un'importante personalità politica mondiale ha ...