I CONSIGLI HOME VIDEO DI GENNAIO 2019

I CONSIGLI HOME VIDEO DI DICEMBRE 2018 : Natale è davvero dietro l'angolo e quale migliore occasione per fare o farvi un bel regalo? Magari proprio un bel DVD o, perchè no, addirittura un Bluray? Le occasioni non mancano sopratutto se i destinatari dei regali sono i più piccoli o comunque degli appassionati di animazione in generale: escono infatti durante questo ultimo mese dell'anno Hotel Transylvania 3, I Capolavori di Walt (cofanettone contenente ben 20 film), Pixar I Corti ...