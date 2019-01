Huawei | il fondatore | ' Non faccio spionaggio' - Sky TG24

Huawei - il fondatore smentisce spionaggio per conto di Pechino : "Il messaggio che voglio mandare agli Stati Uniti è: collaborazione e successo condiviso" perche' "nel mondo dell'hi-tech è impossibile per qualsiasi singola azienda o paese sostenere o supportare i ...

Huawei - arrestata su richiesta Usa Meng Wanzhou - direttrice finanziaria e figlia del fondatore : Arrestato a Vancouver Meng Wanzhou , direttore finanziario della cinese Huawei Technologies che ora rischia l'estradizione negli Usa, dove è in corso un'indagine per accertare se...

