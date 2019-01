Federica Stiffi | 16enne uccisa dal latte | non doveva essere nei drink che ha bevuto

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 gennaio 2019) Una serata con gli amici, qualche. Sabato sera,è uscita per divertirsi ma poco dopo averin un bar in piazza delle Gardenie, zona Centocelle, è stata colta da una crisi respiratoria ed è morta senza che gli amici riuscissero a rianimarla. A dare la notizia è Il Messaggero.e promessa del beach volley romano, era allergica ad alcuni prodotti, in particolare al lattosio. A causare la morte, sono stati infatti alcuni cocktail (shottini) a base di rum o whiskey e creme.Stando alla ricostruzione della serata sembra che la ragazza avesse avvertito i due baristi che l’hanno servita ma a nulla è servito: icontenevano qualche sostanza che ha provocato lo choc anafilattico e successivamente, la morte. E’ stata aperta un’inchiesta dal pm Clara De Cecilia e dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia: nel registro degli ...