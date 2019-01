Tav | Renzi | “Altro che referendum! Si decida in Parlamento e vediamo se ha i numeri o no

Matteo Renzi : "Sulla Tav decide il Parlamento - non il referendum" : "Visto che ci hanno copiato, il Pd deve votare a favore del decreto salva-Carige", dice Matteo Renzi, in un'intervista al Sole 24 Ore, nella quale lancia anche un messaggio sulla Tav: "decide il Parlamento, non il referendum. Salvini ci metta la faccia".Sulla Tav incalza: "Devono venire in Parlamento, non solo in Consiglio dei ministri. E in Parlamento c'è una netta maggioranza in favore della Tav: noi, Forza Italia, la Lega, le ...

Tav - RENZI VS TONINELLI 'CI È O CI FA?'/ Ultime notizie - l'ex Premier 'Un'assurdità bloccare le opere' : Tav, RENZI vs TONINELLI 'Ci è o ci FA?'. Ultime notizie, l'ex Premier durante una diretta Facebook: 'Un'assurdità bloccare le opere'

Tav - Renzi contro Toninelli : “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” : “Sulla Tav non esiste la possibilità di fermarsi. Toninelli mente o magari non le sa queste cose… Se la Lega si ferma sulla Tav è finita”. Così Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook. L'articolo Tav, Renzi contro Toninelli: “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Renzi contro Taverna e M5S : “Vi vedo nervosi. Con la vostra cialtronaggine rendete ridicolo il nostro paese” : “La madre della Taverna deve lasciare la casa popolare a Roma perché non ne ha diritto. Non conosco la graduatoria del Comune, ma se tua figlia é parlamentare e tu hai altre fonti di sostentamento la devi lasciare. Accanimento, come dice Taverna? E’ legalità, solidarietà al Comune che dovrà eseguire lo sfratto…”. Così Matteo Renzi in diretta Facebook sulla vicenda della casa popolare della madre della vicepresidente M5S del ...

Scuola - dopo la Legge Fornero altro ‘smantellamento’ : sTavolta tocca alla Buona Scuola di Renzi : Lucia Azzolina, deputata del Movimento Cinque Stelle, ha postato un video sul proprio profilo Facebook, all’interno del quale la deputata Teresa Manzo ha illustrato le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019. Lucia Azzolina ha presentato così il video: ‘La nostra Teresa Manzo ci spiega come stiamo smantellando pezzo dopo pezzo la “Buona Scuola” di Renzi. Con gli emendamenti in commissione Bilancio abbiamo ...

Pd - Minniti incassa appoggio Renzi ma ipotesi ritiro rimane sul Tavolo | : L'ex ministro dell'Interno, secondo fonti parlamentari, dopo un incontro con Guerini e Lotti sarebbe comunque intenzionato a farsi da parte. Per alcuni sarebbe una "pretattica" per stanare l'ex ...

Renzi : "Mi aspetTavo scuse da Travaglio" : Matteo Renzi torna all'attacco di Marco Travaglio dopo la condanna del direttore del 'Fatto Quotidiano' nella seconda causa contro il padre Tiziano Renzi . "Mi ha molto colpito un fatto: la frase che ...