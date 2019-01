Sulla legittima difesa c' è l' accordo | Salvini | ' Non sarà il Far west'

Il caso del gommista che ha ucciso un ladro riaccende il dibattito Sulla legittima difesa : Il commerciante di pneumatici verrà sentito domani dal pm. Prevista anche l'autopsia per chiarire se la vittima sia stata colpita mentre fuggiva -

Legittima difesa - la riforma si basa più Sulla paura che sui dati reali : “Cercasi psicoterapeuta per il sistema giustizia“. È questa l’inserzione che potrebbe diventare necessaria estremizzando le possibili conseguenze della norma approvata in Senato lo scorso 24 ottobre, quella che incide sulla Legittima difesa. Riavvolgiamo il nastro. Il recente caso del gommista aretino che, dopo aver subito 38 furti, ha ucciso un ladro entrato nella sua ditta, riaccende il dibattito politico sulla legge in ...