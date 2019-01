Real Madrid-Piatek | dalla Spagna | si chiude per gennaio

Real Madrid - Carvajal dimostra grazie a un architetto che il gol di Canales era in fuorigioco : Nonostante la vittoria finale, 2 a 1 sul Betis, quel gol con cui Canales aveva trovato il provvisorio pareggio non l'aveva proprio mandato giù. Anche perché, nell'occasione, la colpa era ricaduta ...

Real Madrid : Isco in panchina - un amico attacca Solari su Instagram : Novanta minuti in panchina contro il Betis, giusto per chiarire una volta di più come in questo Real Madrid, secondo Santiago Solari, non ci sia spazio per Isco. Questa volta, però, il giocatore è ...

Polveriera Real Madrid : Solari fa fuori Isco e Marcelo - Perez si infuria e il mercato incombe : Il Real Madrid rischia di diventare una Polveriera. In casa dei tre volte campioni d'Europa e del mondo in carica dopo l'addio di Zidane e di Cristiano Ronaldo regna il caos e Santiago Solari , chiamato a raddrizzare la barca dopo la debacle di Lopetegui, ci sta mettendo del suo. Nonostante le ...

Calciomercato Real Madrid - Benzema infortunato : tentativo per Icardi e Piatek? : Karim Benzema infortunato: il Real Madrid è ora obbligato ad andare sul mercato. Senza il francese, che si è fratturato il mignolo della mano sinistra, i Blancos sono a caccia di un nove, che possa ...

Liga - Betis-Real Madrid 1-2 : decisiva la punizione di Ceballos : Un gol al fotofinish di Ceballos salva Solari e il Real Madrid da una settimana di feroci polemiche. Messi alle strette per oltre un'ora dal Betis, i Blancos trovano il primo successo dell'anno in ...

Calciomercato Juventus - per Isco il Real Madrid vuole Dybala : Calciomercato Juventus, chiesto Dybala per Isco- La frattura in quel di Madrid sembra ormai insanabile: Isco e Solari sono ai ferri corti, con l’ex Malaga che non è riuscito a mutare la sua situazione tattica con la cacciata di Lopetegui. Giocava poco con il vecchio ct della Spagna, gioca poco ora con il nuovo tecnico: […] L'articolo Calciomercato Juventus, per Isco il Real Madrid vuole Dybala proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Real Madrid - Solari a Isco : 'Non sono qui per dare consigli - i miei calciatori sanno cosa devono fare' : Alla vigilia della trasferta di Siviglia nella casa del Betis, il Benito Villamarín, i fari in casa Real Madrid sono puntati su due nomi su tutti: il brasiliano Vinicius Jr, che in stagione ha già ...

Il Real Madrid su Kane - richiesta shock del Tottenham : il nuovo attaccante del Siviglia arriva dal Barcellona : Il calciomercato entra sempre più nel vivo, non solo le trattative per gennaio ma anche per la prossima stagione. Il forte attaccante del Tottenham Kane è finito nel mirino del Real Madrid, sarebbe il rinforzo perfetto per i Blancos. Ma secondo quanto riporta As il club inglese, ha fissato per il calciatore una clausola rescissoria-monstre: 350 milioni. Contatto fra un emissario del Real Madrid e la dirigenza del Tottenham ma la richiesta ...

Calciomercato - il Real Madrid fa una “controfferta” alla Juve per l’affare Isco : Real Madrid pronto a trattare la cessione di Isco alla Juventus, Florentino Perez ha preparato una controproposta da presentare ai bianconeri Calciomercato, secondo le ultime indiscrezioni il Real Madrid non si sarebbe opposto alla cessione di Isco, anzi avrebbe rilanciato con una controproposta alla Juventus. Il club spagnolo infatti, secondo Sportmediaset, avrebbe intenzione di proporre ai bianconeri uno scambio tra Isco e Dybala, ...

Pronostico Betis vs Real Madrid - La Liga 13-1-2019 e Analisi : Betis-Real Madrid, domenica 13 gennaio. Il Real Madrid di Santiago Solari è reduce dalla sconfitta casalinga con la Real Sociedad e dalla vittoria in Copa del Rey contro il Leganes, perciò in campionato vorrà rifarsi nell’impegno di domenica alle ore 20.45 contro il Betis. Gli andalusi invece arrivano al big match della giornata da una clamorosa sconfitta con l’Huesca e dal pari raccolto in Coppa di Spagna con la Sociedad. Sulla ...

Piatek Real Madrid - in arrivo un’offerta per il Genoa : Piatek Real Madrid – Il bomber polacco del Genoa Krzysztof Piatek è sempre più l’uomo al centro di ogni trattativa. Il Napoli recapita offerte, la Juventus lo vuole, la Roma lo bracca e il Milan lo osserva, ma alla fine della fiera la soluzione più probabile è quella di un approdo in Liga, sponda Real Madrid. Vediamo perché. […] L'articolo Piatek Real Madrid, in arrivo un’offerta per il Genoa proviene da Serie A News ...

Calciomercato Roma - assalto del Real Madrid su Zaniolo : Monchi però studia il rinnovo : Il club spagnolo stregato dal giovane giocatore della Roma, che dal canto suo però lavora con l’agente di Zaniolo per il rinnovo Arrivato come pedina di scambio nell’ambito dell’affare Nainggolan con l’Inter, Nicolò Zaniolo si sta adesso piano piano prendendo le luci dei riflettori a suon di gol e super prestazioni. Bellissima la sua prima rete in Serie A, Realizzata contro il Sassuolo in perfetto stile… ...