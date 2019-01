Milan | possibile summit con Preziosi per Piatek | il piano

Cassano non risparmia nessuno - dal possibile addio di Higuain al Milan al razzismo in Italia : “è l’unico giocatore decente” : A tutto Cassano: l’ex attaccante Italiano non risparmia nessuno. Le parole del 36enne di Bari sul possibile addio di Higuain al Milan e non solo “Per il Milan sarebbe una follia cedere Higuain“. Lo dice Antonio Cassano, ospite di Sky Sport nel corso di “Sunday Morning”. “E’ l’unico giocatore decente che ha il Milan, l’unico campione, dovrebbero puntare su di lui per ricostruire e ...

Coppa Italia - tra le big rischia solo il Milan con la Sampdoria. Su Sisal Matchpoint si punta anche sulla possibile finale : Dopo la pausa, tornano in campo le big della Serie A con gli ottavi di finale di Coppa Italia che si aprono con Lazio-Novara. Salvo colpi di scena, la gara sembra già scritta, con i biancocelesti favoritissimi per accedere ai quarti di finale. La vittoria dei capitolini è infatti a 1,20, si sale a 12 volte la posta per l’impresa dei piemontesi – che militano in Lega Pro. Ancora più netto il vantaggio biancoceleste per il passaggio turno, a ...

Milan - Calabria : 'Mai visto un attaccante forte come Higuain - non ha problemi. Battere la Juve non è impossibile' : Davide Calabria è sicuro: "Battere la Juventus non è impossibile". A pochi giorni dalla Supercoppa Italiana, l'esterno rossonero ha parlato a Sky Sport della sua prima parte di stagione, in cui è stato quasi sempre titolare, segnando anche un gol al Napoli: "Credo sia il momento migliore della mia carriera - ha raccontato - Il 2018 è stato ...

Milan - possibile chance per Conti contro la Sampdoria : Secondo quanto riferito da Sky Sport, potrebbe arrivare presto l'ora di Andrea Conti. Gattuso sta pensando di lanciare, dal 1' minuto, l'esterno nella sfida di sabato a Marassi contro la Sampdoria.

Calciomercato Milan - possibile cessione di Kessie per fare acquisti : cessione Kessie – Il Calciomercato invernale ha aperto i battenti da poco più di 48 ore e già la ridda di voci relative al progetto dei rossoneri per questa sessione supera le dieci unità. Quelle più concrete riguardano Paquetà, Ferreira Carrasco e Kessie. Vediamole nel dettaglio. Il mercato in entrata Dopo l’ufficialità della Lega Calcio […] L'articolo Calciomercato Milan, possibile cessione di Kessie per fare acquisti ...

Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus. E per i bookmaker Milan-Morata ancora possibile : Soriano e Sansone al Bologna, Paquetà al Milan e Muriel alla Fiorentina: dopo le prime ufficialità giunte in questa finestra invernale di calciomercato (iniziata lo scorso 3 gennaio e che finirà il 31 alle ore 20) continuano i grandi movimenti delle squadre di Serie A in vista della ripartenza del campionato, il 19 gennaio, con la 20a giornata. Juventus – Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Sul centrocampista ...

Milan - da Borini a Montolivo e Bertolacci : ecco il possibile tesoretto : Un occhio al mercato e un altro a Nyon. Di questi tempi, al Milan va così e la lettera inviata dalla Uefa agli uffici di via Aldo Rossi dopo la chiusura dell'affare Paquetà è lì a ricordarlo: come ha ...

Calciomercato Milan - Higuain Morata : possibile scambio con il Chelsea : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain e Alvaro Morata stanno vivendo delle situazioni diverse ma tutto sommato con degli elementi in comune. L’attaccante argentino sta passando un momento davvero difficile con la maglia rossonera. Il Pipita è decisamente insofferente sia per i risultati della sua squadra che soprattutto per le critiche ricevute dal tecnico Gennaro Gattuso […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: ...

Milano. Morosità nelle case popolari : fino al 30 giugno 2019 possibile sanare : Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dai capigruppo con cui viene prorogata al 30 giugno 2019 la

Milan-Muriel - affare possibile : rossoneri pronti all’assalto : MILAN MURIEL- Dopo aver incassato il no secco da parte di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sarebbe pronto a concentrare le proprie attenzioni su un nuovo attaccante. Quasi sfumato anche Quagliarella: l’attaccante della Sampdoria difficilmente lascerà il club blucerchiato, anzi negli ultimi giorni starebbe venendo a galla un potenziale rinnovo contrattuale dello stesso attaccante con il […] L'articolo Milan-Muriel, affare possibile: ...

Calciomercato Milan - possibile doppio colpo dal Chelsea : Fabregas e Batshuayi (RUMORS) : Il Milan sta lavorando con grande intensità per la prossima sessione di Calciomercato invernale. In questa prima fase di stagione, il club rossonero ha avuto un andamento alquanto deludente e la dirigenza vorrebbe puntellare la squadra con alcuni rinforzi. Per quanto visto, non può bastare Lucas Paquetà, il quale sarà chiamato a sostituire Giacomo Bonaventura (infortunatosi fino al termine della stagione). Stando alle ultime indiscrezioni di ...

Mercato Juventus - Higuain giù di morale al Milan : possibile un suo ritorno (RUMORS) : Gonzalo Higuain non sta di certo vivendo un periodo felice al Milan. Rispetto a quanto fatto al Napoli e alla Juventus, in rossonero il suo rendimento è notevolmente calato, dal momento che finora ha segnato solo sette reti in questa prima fase di stagione. Non segna da oltre un mese e nell'ultima partita giocata contro l'Olympiakos (match che ha eliminato il Milan dall'Europa League) è stato tra i peggiori in campo ed ha ricevuto numerose ...

Milan - ecco la sanzione Uefa : multa - rosa limitata e possibile esclusione dalle Coppe : Contro questa sentenza - conclude la Uefa - la società rossonera "può presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, come previsto dall'articolo 34, 2, delle Norme procedurali dell'Organo ...

Milan - ecco la sanzione Uefa : multa - rosa a 21 e possibile esclusione dalle Coppe : Dal Pireo a Nyon, un risveglio amaro per il Milan per una nuova giornata di passione in attesa che dalla Uefa arrivi l'annunciata multa per la violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. Una due giorni pesante per i rossoneri, insomma, tanto più dopo la sorprendente e deludente estromissione dall'Europa League per il ko greco contro l'Olympiacos. C'è ora da metabolizzare un'eliminazione che lascia molta amarezza, e porta con sè ...