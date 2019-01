PEVERAGNO/ Rinnovato il direttivo del Cai : è Fiorenzo Dalmasso il nuovo presidente : ADRIANO TOSELLI - Nel Salone di Casa Ambrosino, alla fine di una annata intensa e piena di soddisfazioni, l'assemblea 2018 dei soci della sezione C.A.I. , Club Alpino Italiano, si è riunita per ...

L'uovo del record di like su Instagram : La foto di un uovo diventa il post con più like su Instagram, scalzando dopo undici mesi quello nel quale l’imprenditrice e influencer Kylie Jenner annunciava di essere diventata mamma. Un uovo dalla forma perfettamente ovale, con una livrea assolutamente comune e senza alcun segno distintivo: tanto basta nell’era dei social per diventare virali. A postarlo, il 4 gennaio, un anonimo account che già dal nome annuncia il ...

Paolo Del Debbio : "A marzo torno in tv - stiamo preparando un nuovo programma" : Che fine ha fatto Paolo Del Debbio? "Non ho fatto nessuna fine, non sono ancora morto (ride, ndr). A marzo torno in tv, stiamo lavorando a un nuovo programma", annuncia il giornalista toscano dalle colonne del Fatto Quotidiano. L'ultima apparizione da conduttore è datata 10 maggio 2018, giorno della messa in onda dell'ultima puntata di Quinta Colonna. Poi il programma non è stato riconfermato (si dice per volere dell'editore, perché ...

Game of Thrones - il nuovo teaser rivela la data dell’ottava stagione : Lo si attendeva da tempo e finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale della data di debutto dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones. In occasione del lancio dei nuovi episodi di True Detective, infatti, il canale americano Hbo ha diffuso un teaser che ufficializza il debutto di quello che sarà il ciclo conclusivo delle avventure di Westeros: si tratta dunque del 14 aprile. A rivelarlo una breve clip di anticipazione ...

Sognando Ronaldinho : de la Fuente - il nuovo Neymar del Barcellona : In questa nuova logica e nuova politica, che consente di attingere a un bacino più ampio, si inserisce perfettamente la stella dell'Under 19 Konrad de la Fuente. Attaccante esterno di piede destro, ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della Protezione Civile : venti forti sull’arco alpino [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un nuovo impulso perturbato in arrivo dal nord Europa interesserà l’Italia, investendo per prime le regioni alpine con venti forti sulle vette e sulle vallate esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni ...

Cannes - nuovo incarico per Christine Aimé dirigerà le 'Memorie del Festival' : nuovo incarico per Christine Aimé, per 25 anni mitica capo della comunicazione del Festival di Cannes: andrà a dirigere un nuovo progetto, intitolato 'Memorie del Festival' e destinato a riorganizzare ...

Teramo Calcio - ecco il video con le parole sulla camorra del nuovo ad : “Una scelta di vita - l’ho sempre rispettata” : “La camorra una montagna di merda? No, non direi. Io ho sempre rispettato la camorra. È una scelta di vita”. A parlare, nell’intervista esclusiva di VeraTv, è il nuovo amministratore delegato del Teramo Calcio, Nicola Di Matteo. La frase, inevitabilmente, ha suscitato la reazione della Lega Pro che ha segnalato le dichiarazioni alla Procura federale della Figc. video VeraTv L'articolo Teramo Calcio, ecco il video con le parole ...

Nasce la Champions League del Nuoto - Federica Pellegrini entusiasta del nuovo progetto : “idea rivoluzionaria” : Federica Pellegrini ambassador della World Champions League del Nuoto: le parole della nuotatrice italiana sull’introduzione dell’importante novità Ieri a Milano, a firmare il contratto di Global Ambassador dell’International Swim League insieme ad Adam Peaty, Katinka Hosszu, Ryan Murphy e Cate Campbell c’era anche Federica Pellegrini. La nuotatrice italiana è infatti testimonial della nuova Champions League del Nuoto, ...

True Detective - la lunga attesa del nuovo capitolo ripagata da uno straordinario Mahershala Ali : Un'antologia seriale è di fatto una collezione di miniserie inserite sotto una stessa etichetta, sotto uno stesso cappello che le identifichi per il tono, il genere, lo stile e l'anima delle diverse produzioni. Di fatto è un modo per vendere una miniserie al pubblico e ai produttori senza sforzarsi troppo: sai già cos'è e chi la fa, non hai bisogno di altro.Ovviamente quanto scritto sopra può anche ritorcersi contro autori e produttori. Come ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : azzurre per un nuovo sigillo nel biathlon. Federico Pellegrino alla riscossa. C’è lo slalom di Adelboden! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

Il nuovo sentiero della crescita : ... facendone la seconda economia manifatturiera in Europa e una delle prime al mondo. Ai tempi del miracolo economico la manifattura è stata la locomotiva. Nei momenti di crisi, compreso il periodo ...

Rossella Marrai-Ricco - ?il nuovo volto della comunicazione della Juventus : Vive a Cape Town, ha origini italiane e aa cominciato a scrivere di sport aprendo un blog. E presto lavorerà nel team comunicazione della Juventus. Chi è Rossella Marrai Ricco.