Far west ai baretti di Chiaia | «Soldi al teste per farlo tacere»

Sulla legittima difesa c'è l'accordo - Salvini : 'Non sarà il Far west' : Roma, 14 gen., askanews, - 'C'è l'accordo' e quindi Sulla legittima difesa 'conto nell'approvazione entro febbraio'. A spiegarlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Tg2Italia. Un ...

Magliana - Far west davanti all'asilo nido : Un pregiudicato è stato ferito alla testa da alcuni colpi di arma da fuoco durante un agguato avvenuto davanti all'asilo nido Mais e Girasole in via Castiglion Fibocchi 13, alla Magliana. Erano le 9 ...

Far west a Crotone : quindici colpi di pistola sparati in pieno giorno : Attimi di paura nella tarda mattinata del 9 gennaio nel quartiere Fondo Gesù di Crotone. quindici colpi di arma da fuoco, otto di pistola e sette di fucile, sono stati sparati da persone non ...

Sindaci disobbedienti - Fabio Raimondo (FdI) : 'No al Far West' : I Sindaci di centrosinistra dei comuni della Città Metropolitana di Milano saranno disobbedienti come i loro più famosi colleghi del PD o faranno rispettare la legge? Il Sindaco Negri di Cesano Boscone è stato il primo ad uscire allo scoperto: "Capisco e sono vicino ai Sindaci che in vario modo in queste ore si stanno esprimendo contro il Decreto Sicurezza. Mi unisco alla loro Lotta. A livello locale, dobbiamo anche esercitare una 'disobbedienza ...

Giulia Bongiorno e la rivolta dei sindaci : 'Chi non sa governare punta a creare il Far West' : 'Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c' è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire ...

Bongiorno : chi non sa governare punta a creare il Far West : Roma, 4 gen., askanews, - 'Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c'è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire ...

Dl Sicurezza - a Palermo presidio a sostegno di Orlando. Bongiorno : “Lui e De Magistris vogliono il Far West” : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che risponde al ministro Matteo Salvini accusandolo di essere lui a “violare apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato”. La ministra della pa Giulia Bongiorno che, intervistata da Libero, attacca dando un’interpretazione simile a quella arrivata ieri dal vicepremier Luigi Di Maio: “Provocazioni inscenate per spostare l’attenzione e ottenere un po’ di visibilità. E ...

Scene da “Far West” nel Ferrarese : inseguimento e spari tra ladri e carabinieri : inseguimento e spari nella serata di lunedì tra Ferrara e Santa Maria Maddalena. Tre o quattro uomini hanno rubato un furgone e durante l’inseguimento dei carabinieri che li hanno intercettati sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Andati a sbattere contro una cancellata, i malviventi hanno continuato la loro fuga a piedi.Continua a leggere

Avellino - Far west in autostrada : assaltano il portavalori coi kalashnikov. I roghi tra le auto : le immagini : Un furgone portavalori è stato rapinato sul raccordo autostradale Avellino-Salerno da una banda specializzata che è entrata in azione all’altezza dello svincolo di Serino. Prima di darsi alla fuga, i banditi hanno dato fuoco agli automezzi che avevano utilizzato per giungere sul posto, e hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco (da quanto si apprende, con una pattuglia della Polstrada). Poi sono fuggiti a bordo di un’auto rubata a una donna ...

Assalto a tre portavalori - fiamme e conflitto a fuoco : Far west sul raccordo Avellino-Salerno : Il colpo non è andato a segno: una pattuglia della Polstrada ha costretto i banditi alla fuga. Incendiate alcune auto dai banditi per fuggire, raccordo bloccato