Corruzione | arrestati due magistrati  in servizio a Roma

"Accettate tangenti per aggiustare indagini e processi". Arrestati due magistrati della procura di Trani per Corruzione : L'ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del Tribunale di Roma, e il suo collega Michele Nardi, pm a Roma, ed in precedenza gip a Trani e magistrato all'ispettorato del Ministero della Giustizia, sono stati Arrestati e condotti in carcere su disposizione della magistratura salentina. Le accuse sono di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso per fatti commessi tra il 2014 e il 2018 ...

"Corruzione e favori sessuali" : arrestati un pm e dirigenti sanitari a Lecce : La Guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza della procura di Potenza, competente sui magistrati del distretto della Corte...

In Kenya dei poliziotti hanno aiutato a fuggire due colleghi che erano stati arrestati per Corruzione : Mercoledì 28 novembre a Nairobi, in Kenya, un gruppo di poliziotti ha aiutato a fuggire due colleghi che erano appena stati arrestati con l’accusa di corruzione. Lo ha fatto sapere la Commissione per l’etica e il contrasto alla corruzione (EAAC)

Corruzione E FALSO IN ATTI PUBBLICI : ESEGUITE 4 ORDINANZE DI MISURE CAUTELARI. ARRESTATI IL CAPO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI - UN DIRIGENTE ... : INDAGATE ALTRE 26 PERSONE TRA FUNZIONARI PUBBLICI, IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI. A conclusione di complesse indagini svolte dalla Tenenza di Alcamo sotto il costante coordinamento della Procura della ...

Estorsione e Corruzione - arrestati vertici della Conscoop : coinvolta una municipalizzata di Salerno : Approfondimenti Campagna, usura ed Estorsione aggravata dal metodo mafioso: nei guai 5 persone 7 novembre 2018 C'è anche una società municipalizzata del Comune di Salerno al centro di un'indagine, ...