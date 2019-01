Con l' ecotassa sono a rischio gli investimenti di Fca in Italia

Adesso Fca gela il governo : "Con ecotassa il piano in Italia è da rivedere" : Fca ha deciso di rivendere il proprio piano di investimenti in Italia da 5 miliardi di euro dopo l'approvazione delle tasse sull'acquisto di auto di cilindrata medio-alta e diesel.A dirlo è stato proprio il ceo di Fca, Mike Manley, parlando con i giornalisti a margine dell'Auto Show di Detroit. "Certamente il piano deve essere riesaminato di nuovo. È in corso di revisione in questo momento" e "fino a quando la revisione non è finita non posso ...

Pensioni - reddito di cittadinanza - Condono - ecotassa : ecco le misure che ci riguardano : Approvato a Palazzo Madama il maxiemendamento con tutte le misure della manovra. La legge di Bilancio passa ora alla Camera dove sarà votata tra il 27 e il 29 dicembre. Considerati i numeri sui quali può contare il governo a Montecitorio, viaggiano verso il traguardo i capisaldi della manovra ma con risorse alleggerite (3,9 miliardi per Quota 100 e 7,1 per il reddito di cittadinanza) dopo la trattativa con la Commissione europea. Quota ...

Alfa Romeo : stangata da oltre 5 mila Euro per le Quadrifoglio Con ecotassa e Superbollo

Ass. Nobilita : su ecotassa governo Confusionario : Roma, 19 dic., askanews, - 'L'idea di incentivare la diffusione di veicoli elettrici è senza dubbio lodevole. Purtroppo, però, la misura del governo appare decisamente confusionaria: se i contributi ...

Ecotassa : Con il limite a 160 g/km si salvano le varianti diesel di Alfa Romeo Giulia - Stelvio e Giulietta

EcosConto sulle auto : sarà fino a 6mila euro per chi rottama | Ecotassa : salve le utilitarie : Confermato l'incentivo per l'acquisto di auto elettriche ma a fronte della rottamazione di un'auto fino a euro 4 e per l'acquisto di vetture che non costino più di 45mila euro più Iva. Tutti i nuovi numeri previsti dalla Manovra

