Cesare Battisti atterrerà a Ciampino e sarà trasferito al carcere di Rebibbia

(Di lunedì 14 gennaio 2019)Battisti è in volo verso l'Italia e arriverà aintorno all'ora di pranzo. Ad attenderlo ci saranno il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e quello della Giustizia, Alfonso Bonafede. Subito dopo aver toccato terra, il leader dei Proletari armati per il Comunismo, che in Italia è stato condannato all'ergastolo per quattro omicidi compiuti tra il 1978 e il 1979 e non si è mai pentito, sarà portato neldi: lo prenderanno in consegna gli uomini del Gom, il gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, insieme alle altre forze di polizia, e lo porteranno nelromano dove tutto è pronto per accoglierlo.Battisti è stato catturato in Bolivia sabato pomeriggio. Passeggiava da solo per le strade di Santa Cruz della Sierra, quando ...