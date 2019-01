Beatrice Valli compie 24 anni | “Grazie Marco Fantini”

Uomini E Donne - Marco Fantini geloso per una foto postata da Beatrice Valli! Guarda la Foto in questione : Marco e Beatrice news, la Foto e… la gelosia dell’ex tronista di Uomini e Donne! In ogni coppia che si rispetti, c’è sempre chi è più geloso dell’altro. E Marco Fantini è certamente più... L'articolo Uomini E Donne, Marco Fantini geloso per una Foto postata da Beatrice Valli! Guarda la Foto in questione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Beatrice Valli - nel 2019 nozze con Marco Fantini? Il messaggio parla chiaro : Beatrice Valli, matrimonio con Marco Fantini nel 2019? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lancia una chiaro messaggio al fidanzato Che Beatrice Valli abbia voglia di convolare a nozze con Marco Fantini non è mai stato un segreto. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, quando può (e quando è in vena) non perde mai […]

Marco Fantini geloso per una foto di Beatrice Valli : intervengono i fan! : Marco e Beatrice news, la foto e… la gelosia dell'ex tronista di Uomini e Donne! In ogni coppia che si rispetti, c'è sempre chi è più geloso dell'altro. E Marco Fantini è certamente più geloso di Beatrice Valli! I fan lo hanno notato attraverso il commento all'ultima foto della sua fidanzata, alla quale ha consigliato […]

Insulti alla figlia di Beatrice Valli - la reazione di Karina Cascella : "Siete persone schifose" : Sui social c'è chi continua ad insultare la piccola Bianca, figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini. Ma questa volta scende...

Beatrice Valli - decisione drastica e sfogo : "Vergogna". Figlia insultata : Beatrice Valli, decisione drastica e sfogo: "Vergogna". Ancora pesanti insulti sull'aspetto della Figlia ('Mostro'). Poi l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne spiega perché continua a pubblicare le foto della piccola Beatrice Valli e la Figlia Bianca, nata lo scorso anno, continuano a essere bersaglio degli hater sui social. Così, poche ore fa, l'ex corteggiatrice di […]

Beatrice Valli e Marco Fantini - insulti pesanti contro la figlia Bianca : 'E' un mostro' : Beatrice Valli e Marco Fantini hanno dovuto fare i conti con i commenti a dir poco sgradevoli di un gruppo di fan, i quali hanno mosso dei pesanti insulti nei confronti della piccola Bianca, il frutto del loro grande amore. In questi giorni, infatti, Beatrice ha postato una foto dove si vede chiaramente la bambina e ha dovuto fronteggiare i commenti sgradevoli di un nutrito gruppo di persone, le quali sono arrivate a dire che la bambina ...

U&D - insulti alla figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini : 'È veramente un mostro' : La figlia di Marco Fantini e Beatrice Valli è stata pesantemente insultata sui social network da alcuni haters. La piccola Bianca, suo malgrado, durante la vigilia di Natale è stata nuovamente oggetto di critiche. La deplorevole vicenda è stata raccontata dalla madre nel corso di una Instagram Stories. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha rivelato che in questi ultimi giorni sono stati rivolti degli insulti alla sua bambina, legati ...

Uomini e donne - l'orrore contro la figlia di Beatrice Valli : vigilia di Natale rovinata - il gesto di un idiota : Non c'è pace per Beatrice Valli neppure alla vigilia di Natale. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne , infatti, finisce nel mirino dei soliti idioti del web. Infatti ha dovuto fare i conti con un ...

Uomini e Donne - ancora insulti alla figlia di Beatrice Valli : secca la replica di lei : Uomini e Donne, Beatrice Valli risponde agli haters che insultano la figlia: la replica dell'ex corteggiatrice non si fa attendere Nemmeno alla vigilia di Natale gli haters si prendono una pausa dai social. Questo lo sa bene Beatrice Valli che stamattina ha dovuto fare i conti con l'ennesimo commento poco carino rivolto alla figlia Bianca. […]

Beatrice Valli in abito da sposa è una favola : la reazione di Marco : Beatrice Valli in abito da sposa. L'influencer è una favola: "Mi ha fatto senso". La reazione di Marco Fantini Beatrice Valli si presenta in abito da sposa ed è una favola. Intanto Marco Fantini si fa prendere un poco dall'ansia. A proposito, quando convoleranno a nozze i due piccioncini? Andiamo con ordine. Nelle scorse ore […]

Uomini e Donne - Beatrice Valli difende la figlia dagli attacchi : "Sono al limite" : Uomini e Donne, ancora critiche per Beatrice Valli che stavolta non si trattiene Stamattina Beatrice Valli si è imbattuta in un messaggio davvero spiacevole nella sua posta su Instagram. Dopo aver pubblicato la foto mentre allatta la figlia Bianca, che ha compiuto un anno a fine giugno scorso, sono arrivate per lei nuove critiche. Per […]

Marco Fantini svela la data del matrimonio : Beatrice Valli risponde : Marco Fantini annuncia la data del matrimonio con Beatrice Valli Circa qualche ora fa, l'ex tronista di Uomini e Donne, Marco Fantini ha risposto alle classiche domande su Instagram. Nella maggior parte di queste, gli utenti social chiedevano quando e se avesse intenzione di sposare la sua Beatrice Valli. Se in un primo momento, Fantini […]

Beatrice Valli compleanno figlio : "Avevo 17 anni". Il gesto di Ludovica : Beatrice Valli festeggia il sesto compleanno del figlio e ricorda: "Avevo solo 17 anni…". Il gesto di Ludovica e i messaggi di Valentina Ferragni e Alessandra Amoroso E sono sei, auguri: Alessandro inizia a diventare un ometto. E Beatrice Valli, mamma generosa e affettuosa, lo festeggia con orgoglio. Poche ore fa infatti l'influencer ha fatto […]

Marco Fantini e Beatrice Valli : "Vogliamo il terzo figlio entro due anni" : Sulla famiglia Marco Fantini e Beatrice Valli hanno le idee chiare: entrambi si sono dati la deadline, ovvero la scadenza di avere un terzo figlio entro i prossimi due anni. E stando a quanto pubblicato dalla coppia su Instagram i due vorrebbero un maschietto.Beatrice è già mamma di Bubi e Alle e la crisi che hanno attraversato qualche tempo fa sembra ormai un lontano ricordo. Anzi, la Valli non esita a condividere sul social network di ...