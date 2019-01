A 24 ore dalla decisione del Parlamento britannico | la Brexit è diventata un thriller

DALLA CINA/ Lao Xi : buonismo vs. cattivismo - il teorema che affonda M5s : Le difficoltà di quello che una volta pareva l'imbattibile M5s sono reali e DALLA CINA si vedono ancora meglio. Gli scenari possibili

Sbanda e si schianta in curva - Matteo muore a 21 anni : trovato per caso dalla cugina : Il giovane stava rincasando ed era a pochi chilometri da casa sua quando ha Sbandato in curva e si è schiantato. A fare la terribile scoperta è stata la cugina che stava rientrando anche lei a casa. La ragazza non si è accorta che era il cugino e ha lanciato l'allarme, poi ha fatto la tremenda scoperta.Continua a leggere

Fumo passivo in ufficio - tumore dopo 7 anni dalla pensione. Viene risarcito : ROMA - Lavorare per 14 anni in un piccolo ufficio delle Poste, accanto a tre colleghi che fumano di brutto. Respirare il loro Fumo ogni giorno, anche per sei ore di fila. E scoprire un giorno che un ...

Quel faccia a faccia rivelatore : sconfitto in tribunale e dalla vita : San Paolo 'Non scapperò mai in Bolivia, volevo solo andare a pescare. Mi hanno teso un trappolone'. Questo mi disse Cesare Battisti il 7 ottobre del 2017, quando passai un pomeriggio con lui. Ero ...

Conte : Battisti in Italia nelle prossime ore direttamente dalla Bolivia : Roma, 13 gen., askanews, - 'Cesare Battisti rientrerà in Italia nelle prossime ore, con un volo in partenza da Santa Cruz e diretto a Roma'. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe ...

La caccia è finita - l’Italia va a prendere Battisti. Nelle prossime ore sarà espulso dalla Bolivia : Cesare Battisti potrebbe essere espulso dalla Bolivia gia' Nelle prossime ore. Lo ha riferito una fonte governativa di La Paz. Battisti "e' entrato illegalmente nel Paese, apparentemente con documenti falsificati", ha spiegato. E così la caccia italiana a Cesare Battisti, durata oltre 37 anni, sembra essersi chiusa una volta per tutte su un marciapiedi di Santa Cruz della Sierra, in Bolivia, quando gli agenti dell'Interpol si sono avvicinati ...

Dalla mamma rifiutata dal figlio al traditore seriale : riecco "C'è Posta Per te" : Spaccati di vita comune fatti di amore, di dolore, d'indifferenza e di indolenza: è tornato "C'è Posta per Te", il programma di punta della Fascino di Maria De Filippi. Due storie di amore puro e tre ...

Lory Del Santo ricorda il figlio Loren : il primo post a distanza di mesi dalla morte : Lory Del Santo ricorda il figlio Loren: su Instagram pubblica una foto risalente a prima della morte Il dolore che Lory Del Santo ha provato per la morte del figlio Loren, pur raccontandolo in TV e non nascondendolo, è sempre stato tenuto privato dalla showgirl. Nel parlare al suo pubblico, prima e dopo l’entrata al […] L'articolo Lory Del Santo ricorda il figlio Loren: il primo post a distanza di mesi dalla morte proviene da Gossip ...

TOTY Fifa 19 : ecco il Team of the Year - la “Squadra dell’anno”! Neymar è il 12° giocatore - votato dalla community! : Sta per arrivare su FUT la squadra più forte dell’anno! Manca infatti davvero poco all del TOTY di Fifa 19, il Team of The Year composto dai migliori giocatori della passata stagione! Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Fino al 2016 il TOTY corrispondeva […] L'articolo TOTY Fifa 19: ecco il Team of the Year, la “Squadra dell’anno”! Neymar è il 12° giocatore, votato ...

Tragedia nel salernitano - 14enne cade dalla finestra di casa e muore : probabile suicidio : La comunità di Aquara, piccolo centro abitato del Cilento, in provincia di Salerno, è letteralmente scioccata dalla tragica vicenda avvenuta pochi giorni fa. Nella notte di martedì scorso, 8 gennaio 2019, intorno alle ore 01:00 circa, un ragazzino di 14 anni di età ha perso la vita all'interno della propria abitazione, dove viveva con la sua famiglia. A rinvenire il corpo senza vita del giovanissimo è stato il padre, un imprenditore molto ...

California : uomo lecca citofono per ore - ripreso dalla telecamera di sorveglianza (VIDEO) : Un curioso episodio si è verificato negli scorsi giorni a Salinas, in California, dove un uomo di 33 anni, identificato dalla Polizia, ha leccato per ore il citofono di un'abitazione del posto. Nella stessa vive la famiglia di Sylvia Dungan, che abita lì con i suoi figli e suo marito. Qualche notte fa, mentre la proprietaria era assente, il sistema di sorveglianza è scattato all'improvviso. In casa in quel momento c'erano solo i figli della ...

Tumore del seno : oltre 800mila le italiane colpite dalla malattia - cure sempre più personalizzate e differenziate : Istituire e rendere subito operative, su tutto il territorio nazionale, le Breast Unit. Così si può garantire un ottimo e uniforme livello di assistenza e cura alle oltre 800mila italiane che vivono con una diagnosi di Tumore del seno. Attualmente solo in alcune Regioni virtuose, tra le quali la Liguria, queste strutture sanitarie sono effettivamente attive e rispettano criteri e parametri stabiliti dalle istituzioni sanitarie nazionali e ...

Formula 1 - Verstappen batte il record mondiale sul simulatore Iracing con una Dallara F3 : Per la cronaca il suo tempo migliore è stato di 1.03 e 916 ma in quel caso l'aiuto avuto grazie alla scia del pilota che lo precedeva non ha consentito "l'omologazione" del record. Visualizza questo ...