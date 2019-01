TgLa7d delle 18 15 di domenica 13 gennaio 2019

tg.la7

(Di domenica 13 gennaio 2019) Le principali notizie di oggi - Cesare Battisti catturato in Bolivia, l'ex terrorista italiano rientrerà in Italia direttamente da santa Cruz. Unanime soddisfazione del mondo politico. Maggioranza ancora in tensione su cittadinanza, pensioni e cannabis. Parigi, l'italiana ferita rischia un'amputazione. Terremoto in Centro Italia: si riparano gli alloggi provvisori