Matteo Salvini | Pietro Senaldi | Grandi manovre per abbatterlo

Elisa Isoardi smentisce il ritorno con Matteo Salvini. Dandolo replica : "Non ho detto nulla di nuovo" : Solo qualche ora fa vi avevamo detto che secondo Alberto Dandolo il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la conduttrice Elisa Isoardi non si sarebbero mai lasciati e anzi starebbero pensando di sposarsi nel 2021.La rivelazione del giornalista di Oggi e Dagospia ha scatenato la reazione della presentatrice de La prova del cuoco, che su Instagram ha scritto: Ho il dovere morale, per il rispetto che nutro nei confronti di tutte le persone, ...

Matteo Salvini a Minzolini : "Sono l'unico della Lega che sopporta il M5s" : I leghisti non possono più dei 5stelle. Per Giancarlo Giorgetti sono dei "fuori di testa". Per Dario Galli "andrebbero mandati a casa". Augusto Minzolini, sul Giornale, offre un ghiotto retroscena su cosa sta davvero succedendo all'interno del governo gialloverde. Pare che il più calmo sia il vicepr

Cesare Battisti - Matteo Salvini : adesso tocca a loro : Matteo Salvini dice che la pacchia è finita. E adesso? "Battisti deve essere il primo di una lunga serie. La Lega presenterà una mozione alla Camera per sollecitare con determinazione l’estradizione degli oltre 50 terroristi condannati in via definitiva e latitanti in Francia Nicaragua, Argentina, C

Elisa Isoardi e Matteo Salvini ancora insieme? La conduttrice svela tutto : Su Instagram un post con cui viene smentita ogni voce sulla presunta relazione ancora in corso tra i due

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sposi nel 2021? : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi potrebbero convolare a nozze nel 2021: a lanciare la bomba è Alberto Dandolo, giornalista di gossip per Dagospia e Oggi, ai microfono di Rai RadioDue all'interno del programma I Lunatici, che ultimamente sta raccogliendo uno scoop dopo l'altro.Ecco cosa racconta Dandolo: La Isoardi ha cambiato parrucchiere perché quello che frequentava prima avrebbe detto alla stampa italiana che lei è ancora fidanzata con ...

Matteo Salvini alla scuola di politica della Lega - DIRETTA : Il leader della Lega Matteo Salvini interviene alla scuola di politica della Lega a Milano. Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso dai Pac nel 1979 a Milano in una sparatoria in cui lui stesso perse l'uso delle gambe interviene alla ...

“Matteo Salvini e Elisa Isoardi non si sono mai lasciati” : la rivelazione di Dandolo ai microfoni di Radio 2 : “Matteo Salvini e Elisa Isoardi non si sono mai lasciati“. Lo ha detto Alberto Dandolo, giornalista esperto di gossip, ai microfoni di Radio 2 durante il programma notturno I lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Secondo la firma di Dagospia e Oggi, il ministro dell’Interno e la conduttrice de La prova del cuoco “hanno avuto un momento di separazione momentanea”. Una piccola crisi, insomma, ...

Anche quando arrestano Cesare Battisti l’ossessione di Matteo Salvini sono i migranti : È stato arrestato in Bolivia Cesare Battisti, e verrà estradato in Italia dove è stato condannato a due ergastoli al 41 bis, per l'uccisione materiale di due persone e la complicità nell'omicidio di altre due. Il Ministro dell'Interno ha esultato: "È finita la pacchia", usando così la stessa terminologia che utilizza per i disperati che scappano da una vita di soprusi. E se l'ha fatto c'è un motivo evidente.Continua a leggere

Beppe Grillo : “La madre di Matteo Salvini quella sera avrebbe dovuto prendere la pillola” : Una battuta di Beppe Grillo, ripetuta nel corso del suo spettacolo al Teatro Diana di Napoli, provoca la fredda reazione di Matteo Salvini. Per il co-fondatore del MoVimento 5 Stelle la madre di Salvini avrebbe "dovuto prendere la pillola" la sera che lo ha concepito, e il ministro dell'Interno è solo "un foruncolo sul progresso".Continua a leggere

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - bomba del re del gossip : "Matrimonio - c'è già la data" : Un fiume in piena, Alberto Dandolo, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso de I Lunatici. Il gossipparo firma di Oggi e Dagospia, su Elisa Isoardi e Matteo Salvini, snocciola informazioni assai riservate: "La Isoardi ha cambiato parrucchiere perché quello che frequentava prima avrebbe det

Cesare Battisti - Matteo Salvini : "Grazie a Bolsonaro - pacchia finita. Ora la galera" : Il terrorista Cesare Battisti finalmente catturato in Bolivia e, ora, a un passo dalla consegna alle autorità italiane. Un arresto che fa esultare Matteo Salvini, che commenta sui social: "Ringrazio per il grande lavoro le Forze dell’Ordine italiane e straniere, la Polizia di Stato, l’Interpol, l’AI

Vincenzo Pepe insegna Politica Ambientale alla Scuola di formazione politica della Lega : al tavolo Matteo Salvini - Armando Siri e Giancarlo ... : Dal Cilento a Milano per insegnare politica Ambientale alla 'Scuola di formazione politica' della Lega a Milano. Domenica 13 gennaio, si terrà 'Principi di funzionamento dell'Economia', una giornata di studio che si avvarrà anche dell'intervento di Vincenzo Pepe, giurista di rilievo internazionale e presidente-fondatore di 'Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo'. La ...

Sondaggio - Matteo Salvini in versione Terminator : Europee - più eletti di Angela Merkel : Un Matteo Salvini in versione Terminator. Si parla della Lega e dei sondaggi in vista delle Elezioni Europee: come sottolinea affaritaliani.it, il Carroccio potrebbe avere il maggior numero di eurodeputati in assoluto, tra tutti i partiti del Continente. Le cifre emergono dalle proiezioni degli anal