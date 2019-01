Fiorentina | Chiesa | ' Vinto perché ci abbiamo creduto di più'

Doppio Chiesa - Fiorentina ai quarti di Coppa Italia : Una doppietta di Federico Chiesa al 42' e al 47' della ripresa manda la Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia . Allo stadio 'Olimpico-Grande Torino' i viola superano 2-0 i granata e ora ...

Chiesa beffa il Toro - Fiorentina ai quarti di Coppa Italia : beffa Toro, Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia. Lo stadio di casa ritorna uno scoglio insormontabile per la squadra di Walter Mazzarri, che domina la Fiorentina per tutto il secondo tempo, ...

Chiesa trascina la Fiorentina : La Fiorentina supera il Torino per 2-0 all'Olimpico negli ottavi di finale di Coppa Italia e passa il turno. Al termine di una gara combattuta, che ha visto una leggera predominanza territoriale dei ...

Torino-Fiorentina : 0-2 La Diretta Chiesa - doppietta nel finale : Torino e Fiorentina si affrontano nel capoluogo piemontese in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia; i granata di Walter Mazzarri, ex tecnico blucerchiato, hanno avuto la meglio sul ...

Chiesa regala i quarti di finale di Coppa Italia alla Fiorentina : Torino beffato nel finale [FOTO] : 1/34 Fabio Ferrari ...

Fiorentina - Chiesa : 'Col Torino è sempre dura' : Federico Chiesa, esterno della Fiorentina , a pochi minuti dal match col Torino è intervenuto al microfono di Rai Sport: 'Ora pensiamo totalmente alla Coppa Italia, sarà una partita difficile. Anche in campionato col Torino è stata dura, loro hanno grande tecnica, ma noi proveremo a continuare il nostro percorso ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter finisce 1-1 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter Diretta 0-1 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa mette nei guai Gattuso : MILANO - La sconfitta in casa con la Fiorentina, per quanto immeritata nella sostanza e figlia di un'emergenza costante con pochi paragoni nella storia del campionato, spinge indietro il Milan nella ...

Fiorentina - Pioli : "Champions? Pensiamo a migliorare. Chiesa - questi sono i tuoi gol" : Nel dopo gara di San Siro, il tecnico dei viola ha commentato ai microfoni di Sky Sport il bel successo dei suoi: "Abbiamo tenuto bene il campo, lottando e giocando con personalità. Avremmo potuto ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter Diretta 0-0 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter Diretta 0-0 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa gela San Siro : Vittoria dei viola per 1-0 con gol firmato da Federico Chiesa. Fiorentini di nuovo in corsa per l'Europa

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter Diretta 0-0 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.