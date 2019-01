Fincantieri-Stx? Operazione buona e giusta per l' Europa

Fincantieri male in Borsa dopo Ue su Stx : ANSA, - MILANO, 9 GEN - Seduta pesante per Fincantieri in Piazza Affari dopo che la Commissione europea ha avviato l'esame dell'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique, il nuovo nome di Stx: il ...

Fincantieri - faro Ue su acquisizione Stx : 19.46 La Commissione europea ha accolto la richiesta di Francia e Germania di esaminare la proposta di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique (nuovo nome di Stx France) da parte di Fincantieri. Per Bruxelles l'operazione "rischia di nuocere in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale", a livello europeo e mondiale. Così lo stesso esecutivo Ue. Intanto fonti dell'Eliseo precisano:"A seguire il dossier è la ...

L'Europa stoppa Fincantieri su Stx "Incomprensibile. L'Ue si scredita" : "E' un argomento molto serio. L'Europea dimostra che fa di tutto per screditarsi agli occhi dei cittadini europei in generale e italiani in particolare". Il viceministro allo Sviluppo Economico Dario Galli, Lega, commenta con Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Ex Stx - l’acquisizione di Fincantieri finisce sotto l’esame dell’Ue : Rischia di riaccendersi lo scontro politico-diplomatico tra Italia e Francia attorno all’acquisizione di Chantiers de l’Atlantique (ex Stx) da parte di Fincantieri, un’operazione che due anni fa aveva provocato scintille tra Macron e l’esecutivo all’epoca guidato da Gentiloni. Trovato l’accordo sulla percentuale relativa alla partecipazione (maggio...