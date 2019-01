Sondrio | troppi misteri per la sorella di Mattia Mingarelli | ' Ci spieghino com' è morto'

Blastingnews

(Di sabato 12 gennaio 2019) Elisa,di(30 anni al momento della morte), non si capacita della fine del suo povero fratello. Un ragazzo nel fiore degli anni, scomparsoosamente lo scorso 7 dicembre in Valmalenco e trovatoqualche settimana dopo. La donna ricorda le ultime ore passate assieme a. Poco prima della sua sparizione, Elisa ha confermato come suo fratello fosse radioso ed entusiasta di partire per la montagna.Elisa era passata a trovare i suoi genitori ad Albavilla, quasi avesse avuto uno strano presagio. Sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto suo fratello. Come leggiamo dal Corriere della Sera, Elisa durante l'intervista ha cercato di misurare le parole e trattenere le forti emozioni nel suo cuore. La scomparsa e la morte dihanno sconvolto la sua famiglia, così come gli amici del giovane agente di commercio residente a ...