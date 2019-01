“Noi e i nostri nonni con lo stesso desiderio | lavorare la terra Curiamo semi e frutti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 gennaio 2019) “laper noi significa essere libere, volare con la fantasia, fare quello che si desidera. Anche se è molto faticoso e a volte le scelte non corrispondono alle aspettative”. Eleonora e Marianna Dori sono due sorelle toscane di 32 e 28 anni originarie della provincia di Grosseto. Dopo il diploma in ragioneria hanno provato a inserirsi nel mondo del lavoro. “Fatte alcune esperienze, però, ci siamo rese conto che la nostra aspirazione coincideva con quella dei. Così siamo ritornati alla”. E così oggi gestiscono in prima persona i 70 ettari dell’azienda di famiglia, nata nel 1958.“Io mi son messa al lavoro una volta finiti gli studi”, racconta Marianna. Eleonora, invece, ha provato a fare per qualche tempo la segretaria in uno studio notarile, rendendosi conto che “la libertà di un lavoro autonomo non ha prezzo”. E così ha deciso di ...