La truffa del finto incidente | ecco come funziona

Occhio alla nuova truffa - appello della Questura : "Chi lo riconosce deve denunciare" : Smascherato e arrestato un truffatore seriale che agiva in tutta Italia. Molte truffe potrebbero non essere state denunciate...

Ragusa - il truffatore del finto incidente : Ragusa - La Polizia di Stato - Squadra Mobile - ha concluso le attività d'indagine a carico del pluripregiudicato Gente Pasquale nato a Napoli l'11.11.1960 ed ivi residente, per i reati di truffa e ...

Roma - Giuliano Castellino (Fn) rischia il processo per associazione a delinquere e truffa per caso buoni taroccati : rischia il processo, con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e truffa al sistema sanitario nazionale, Giuliano Castellino, il 41enne leader Romano di Forza Nuova, coinvolto in un’inchiesta relativa a “buoni” taroccati per acquistare cibo gluten-free. La Procura di Roma ha proceduto alla chiusura delle indagini, atto che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio. Per questa vicenda ...

Grana - la guerra del Parmigiano contro il Padano : la truffa dell'enzima - ecco cosa mangiamo : Scoppia la Grana del Grana. La guerra fra le due più importanti Denominazioni d'origine protetta è deflagrata verso la fine dello scorso anno per approdare nelle aule di tribunale. Reggiano contro Padano: il confronto non promette nulla di buono. Tutto inizia con la decisione assunta lo scorso mese

Scongelata nel 2019 la bufala del buono sconto Conad da 250 euro : su WhatsApp un’altra truffa : Non potevano certo mancare in questo 2019 le bufale riguardanti presunte promozioni di determinati brand, puntualmente proposte con catene WhatsApp ingannevoli e che, oggi 7 gennaio, investono direttamente il presunto buono sconto Conad da 250 euro. Mi sono recato sulla pagina Facebook ufficiale di questo marchio per ottenere riscontri sul campo, ma a quanto pare al momento i post degli utenti non sono abilitati. Ecco perché diventa importante ...

truffatrice da Guinness : la donna più anziana della storia - 122 anni - potrebbe avere ingannato tutti : La donna più anziana del mondo ha rubato l'identità alla madre? Lo studioso è convinto che Jeanne in realtà fosse una Truffatrice. Zak ha avuto i primi dubbi analizzando le foto ed i video della ...

truffa - evasione - spaccio. Arresti e denunce della settimana in provincia di Trapani : Tre Arresti, sei denunce, quattro sequestri, sei perquisizioni e centinaia di persone controllate. E' il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia di Stato in provincia di Trapani durante l'ultima ...

La truffa di fine anno del fioraio : nascosti tra le rose 205 fuochi d'artificio per Capodanno : Un fioraio di San Sebastiano al Vesuvio, Salvatore Sorrentino, 32enne, già noto alle forze dell?ordine, è stato sorpreso dai carabinieri della locale stazione a detenere...

WhatsApp : l'allarme della polizia postale contro una nuova truffa : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più diffusa a livello planetario, si trova di nuovo al centro di una sofisticata truffa. A lanciare l'allarme è stata le stessa polizia postale con un comunicato pubblicato il 27 dicembre sul suo sito istituzionale. Ad essere colpiti dalla truffa sarebbero, in particolare, gli utenti di rete fissa che hanno stipulato un abbonamento con l'operatore telefonico Vodafone. Il sito della polizia postale ...

Una nuova truffa su WhatsApp - l'allarme della Polizia Postale : "Facciamo attenzione" alla truffa, l'ennesima che corre su WhatsApp. "Diversi utenti che si sono rivolti al servizio assistenza dell'operatore #Vodafone per segnalare guasti sulla rete fissa sono ...

Banche - il trucco del 'bail in' : così truffano allo sportello i correntisti : La sòla la svela ilrisparmiotradito.it in un articolo ripreso da Il Fatto Quotidiano . E' il trucchetto usato dalle Banche per indurre i propri correntisti più 'ricchi' ad acquistare fondi, polizze o ...

Banche - il trucco del "bail in" : così truffano allo sportello i correntisti : La sòla la svela ilrisparmiotradito.it in un articolo ripreso da Il Fatto Quotidiano. E' il trucchetto usato dalle Banche per indurre i propri correntisti più "ricchi" ad acquistare fondi, polizze o altre forme di risparmio gestito. Come fanno? Facendo presente a questi clienti il rischio bail-in e

truffa della Nutella : spariti 5 tir di barattoli per un raggiro di 500mila euro : Maxi-Truffa ai danni delle Ferrero scoperta dalla cosiddetta operazione "Nocciola amara" dei carabinieri di Bologna: una finta società ha fatto sparire cinque tir carichi di vasetti di Nutella per un raggiro pari a mezzo milione di euro. Identificate quattro persone, ma della cioccolata spalmabile nessuna traccia.Continua a leggere

truffa e furto ad anziani - arrestati 2 partenopei in provincia dell'Aquila : L'Aquila - I Carabinieri della Stazione di Castel del Monte hanno tratto in arresto un 51enne (P. G.), e un 24enne (C. I.), entrambi provenienti da Napoli, per Truffa aggravata ai danni di una donna anziana del posto. L’operazione prende le mosse da una prima segnalazione al 112 da parte di un’anziana di Castel del Monte, che nella tarda mattinata di giovedì, riferiva di aver ricevuto sulla propria utenza fissa la telefonata di una ...