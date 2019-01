Il Galaxy S10 arriva a febbraio E lo smartphone pieghevole?

agi

(Di sabato 12 gennaio 2019) Data confermata: il Samsung Galaxy S10 – come da indiscrezioni - sarà lanciato il 20. A ridosso del Mobile World Congress di Barcellona (al via il 25), anche se con un po' di anticipo in più rispetto al consueto.Precedere l'apertura ufficiale della fiera permette ai produttori raccogliere tutta la visibilità che l'evento garantisce. Samsung però ha preferito isolarsi anche geograficamente: la presentazione non sarà in Spagna ma a San Francisco e Londra. Il Galaxy S10 potrebbe non essere l'unico protagonista: dovrebbe esserci anche logià intravisto a novembre. Sarà un altro assaggio o il lancio definitivo?Come sarà il Galaxy S10 C'è molta attesa per entrambi i dispositivi. Per il bilancio di Samsung, l'S10 però avrà di ...