Deflagrazione nel quartiere Opéra a Parigi | 2 morti e 30 i feriti fra cui tre italiani

(Di sabato 12 gennaio 2019) Questa mattina, intorno alle ore 9:00, neldia seguito di una fuga di gas, si è avvertita una forteche ha demolito l’intero piano terra di un palazzo. L’esplosione è stata causata da una perdita di gas proveniente da una boulangerie (panetteria) in Rue de Trevise al IX Arrondissement, nei pressi del Teatro Folies Bergere.Le persone coinvolte Al momento in cui scriviamo (ore 13,40) - secondo il procuratore Re'My Heitz - il bilancio parla di due, entrambi vigili del fuoco che erano al lavoro proprio sul luogo dopo essere stati allertati per la fuoriuscita di gas che ha portato a un incendio e poi all’esplosione.Ci sono inoltre circa 30, tra cui 12 in modo grave e 5 in pericolo di vita. Tra ici sono anche tre: una ragazza di Trapani che lavora in un hotel vicino alla boulangerie, trasportata all’ospedale De ...