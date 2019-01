C’è chi specula sull’emergenza migranti E apre centri d’accoglienza per guadagnarci

C’è stata un’esplosione nel centro di Parigi : non sono ancora chiare le cause - ma si parla di feriti : Sabato mattina c’è stata un’esplosione nel centro di Parigi: per ora non sono ancora chiare le cause, ma un’inviata di CNN a Parigi, Saskya Vandoorne, ha scritto su Twitter che un portavoce della polizia le ha parlato di una fuga di

Maxi Lopez - stoccata velenosa a Wanda Nara : “mi chiama quando Icardi non C’è - fa uno strano gioco…” : Maxi Lopez attacca ancora l’ex moglie Wanda Nara: stoccata al veleno, spuntano delle chiamate mentre Icardi è ‘impegnato’ Di recente, una foto postata da Wanda Nara a Capodanno, che ritrae Maxi Lopez con la sorella Zaira Nara e Mauro Icardi, è apparsa alquanto strana al pubblico dei social. Non corre esattamente buon sangue fra il trion Maxi-Wanda-Mauro, visti i trascorsi amorosi ben noti a tutti. Intervistato da ...

Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, si introduce nel dibattito sul 'salvataggio' di Banca Carige, senza citarlo esplicitamente: "L'intervento pubblico per le banche in crisi è opportuno per evitare di pregiudicare la stabilità del sistema finanziario".

Perché il movimento NoVax ha successo? Forse dietro C’è un fenomeno chiamato isteresi : (foto: Joe Raedle/Getty Images) I vaccini sono uno strumento di prevenzione della salute pubblica sicuro e efficace. Lo dicono i dati e la storia stessa dell’umanità. Ormai non si contano più le iniziative di debunking contro le fake news dei NoVax e le campagne di informazione volte a ripristinare la fiducia nelle vaccinazioni e nei professionisti della salute, scemata negli ultimi anni un po’ in tutto il mondo. Ma Perché non sembrano ...

Australian Open 2019 - oltre le teste di serie C’è di più. Occhio alle sorprese al femminile a Melbourne : Gli Australian Open femminili potranno riservare molte sorprese: al di fuori delle 32 teste di serie sono diversi i nomi che a Melbourne potranno far saltare il banco sparigliando le carte. Dunque le insidie per le giocatrici protette dal seeding potrebbero arrivare anche prima del quarto turno. Non gode dello status di testa di serie, ad esempio, la bielorussa Victoria Azarenka, che al terzo turno potrebbe incrociare e portare grattacapi alla ...

In Rd Congo vince leader opposizione - succede a Kabila. Ha riportato oltre 7 milioni di voti - ma C'è chi denuncia brogli

Salvini contestato a Varsavia : “Succhiac***i di Putin - razzista! Qui C’è la Polonia antifascista”. E lui reagisce così : Durante la visita in Polonia, dove ha incontrato l’omologo Joachim Brudzinski e il leader del partito di maggioranza (Partito diritto e giustizia), Jaroslaw Kaczynski, Matteo Salvini è stato contestato alla Tomba del milite ignoto. “Razzista, fascista. Qui c’è la Polonia antifascista!” ha gridato un uomo. Il gruppo di contestatori ha esibito uno striscione di critiche al leader della Lega ed è stato tenuto a debita ...

“C’est fini” - esplode la gioia sulla nave Sea Watch. Salvini agli alleati : “Ora serve un chiarimento” : "Volete andare in Europa?", "Sì, vogliamo andarci". "Fra due ore ci siamo, troviamo un porto sicuro. Questa volta entriamo, c'est fini, è finita". Così sulla nave della Sea Watch, il capomissione Kim in inglese e francese annuncia ai 32 migranti a bordo che l'odissea si conclude. Nel video postato sull'account Twitter Sea-Watch Italy esplode la gioia dei giovani da 19 giorni in balia delle onde. Altri 17 migranti sono sulla nave Sea Eye. Un ...

2019 - C’è chi predice una nuova recessione. Ma noi possiamo contare sui nostri giallo-verdi : Se si dovesse giudicare dai “giornaloni” e, soprattutto, dai “meravigliosi” notiziari TV (pubblici e privati) sembrerebbe che in Italia tutto debba dipendere da quei due giovanotti che si sono spartiti legittimamente il potere sotto la supervisione (estetica) del premier Conte e da poco altro. Al di là della cronaca nera e delle solite diatribe partitocratiche, sul piano delle notizie vere emerge davvero poco nelle news. Ma in genere è meglio ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2019 : Mikaela Shiffrin guida la prima manche - ma C’è equilibrio! Chiara Costazza decima : Nonostante una fitta nevicata, una pista che è andata a rovinarsi immediatamente, le luci dei riflettori, ed un pendio non propriamente selettivo, è sempre Mikaela Shiffrin a guardare tutte dall’alto in basso tra i pali stretti. Sulla pista intitolata a Hermann Maier, infatti, la statunitense ha chiuso al comando la prima manche dello Slalom in notturna di Flachau, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 ma, per una ...

Migranti - De Falco su Sea Watch : “Porti chiusi? Non C’è competenza del ministero dell’Interno” : “Sto seguendo le vicende della Sea Watch. Dire che i porti sono chiusi è un modo improprio di esprimersi. Nelle convenzioni internazionali esiste il diritto di passaggio inoffensivo. Bisognerebbe capire perché la politica dice ciò che non è. Qualsiasi nave in emergenza, rivolgendosi al Comando del porto, e non ai presidenti delle autorità che hanno in mente evidentemente campagna elettorale, manifestando la situazione, possono chiedere di ...

Sea Watch - Autorità La Spezia : ‘Porto non è chiuso - non C’è il decreto del ministero’ Toninelli : ‘Non serve - Italia non coinvolta’ : L’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale sfida il ministero dei Trasporti. “Da semplice cittadina, anzi, da essere umano, penso sia vergognoso e incredibile che non si riesca a trovare una soluzione per risolvere la terribile situazione di queste persone – scrive la presidente Carla Roncallo in un comunicato in cui risponde all’appello lanciato da alcuni consiglieri della Spezia per aprire il porto spezzino alle navi di Sea ...

Atp Auckland 2019 - il tabellone e i partecipanti : Fognini e Cecchinato già al 2° turno - C’è anche Berrettini : La stagione del tennis maschile prosegue con l’ATP 250 di Aukland in programma dal 7 al 13 gennaio. Sul cemento neozelandese si daranno battaglia diversi big: la testa di serie numero 1 è lo statunitense John Isner, spiccano gli spagnoli Roberto Bautista Agut (reduce dall’impresa contro Djokovic a Doha) e Pablo Carreno Busta. Le teste di serie numero 2 e 3 sono i nostri Fabio Fognini e Marco Cecchinato che beneficiano di un bye e ...

Chiara Ferragni sempre più innamorata e felice con Fedez: il viaggio di nozze fa sognare i fan sui social Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di far coincidere la loro luna di miele con le vacanze di fine anno. La coppia più seguita e amata sui social, come molti avranno visto, si trova al momento