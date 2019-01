Scherma | Di Veroli primo podio in Coppa del Mondo a 17 anni

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : primo podio per Davide Di Veroli. Secondo posto ad Heidenheim : La Scherma italiana ha in casa un talento eccezionale. Davide Di Veroli a 17 anni sale per la prima volta in carriera sul podio in Coppa del Mondo dopo aver chiuso al Secondo posto nella prova di spada maschile ad Heidenheim. L’ennesimo grande risultato per il romano, che ha vinto davvero tutto a livello giovanili e che era reduce dalla medaglia d’oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires dello scorso anno. Il cammino di Di Veroli ...