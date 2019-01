Quanto prendono i partiti dal 2 per mille

«Pensione? Ridicola» - ecco Quanto prendono Giucas Casella - Enzo Paolo Turchi e Wilma de Angelis : FUNWEEK.IT - Il settimanale SPY, in edicola oggi 23 novembre, ha preso in rassegna le pensioni di alcuni VIP che si trovano, dopo oltre 40 anni di carriera con ben poco in tasca e che al magazine ...