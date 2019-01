Nuovo Codice crisi d’impresa approvato | cosa prevede

Elezioni controlli Antimafia - Nuovo Codice partirà da europee - in Abruzzo e Sardegna vecchio codice : Roma - La Commissione parlamentare Antimafia controllerà le liste dei candidati per le regionali che si terranno in Abruzzo e in Sardegna ma seguendo il codice per le candidature attualmente in vigore mentre le ulteriori restrizioni alla candidabilità varranno a partire dalle Elezioni di primavera. E' quanto emerso al termine della lunga riunione di stamane della Commissione. "La prossima settimana - ha detto la relatrice ...

Cdm - approvato il Nuovo Codice della crisi di impresa. Sparisce il termine "fallimento" : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legislativo che introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il ...

Elezioni Regionali - Nuovo Codice non sarà pronto per la tornata elettorale in Abruzzo : Roma - Il nuovo codice di autoregolamentazione delle candidature in vista delle Elezioni, che la Commissione parlamentare antimafia si appresta a rinnovare, sarà pronto per le Elezioni Regionali sarde, previste per il 24 febbraio, mentre non lo sarà per le Elezioni Regionali in Abruzzo, il 10 febbraio. E' quanto dice all'ANSA il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. Il nuovo codice introdurrà ...

Antimafia - il Pd : “Nuovo Codice sugli impresentabili non è una priorità” : Il nuovo codice degli impresentabili della commissione Antimafia non è una priorità. Lo sostiene il capogruppo del Pd a Palazzo San Macuto, Franco Mirabelli. Il senatore si riferisce all’iniziativa della nuova commissione guidata da Nicola Morra che vuole “aggiornare” il codice di autoregolamentazione delle candidature inserendo tutte le condanne per reati contro la pubblica amministazione. “Improvvisamente il presidente ...

Nuovo Codice della strada : a Crotone sequestrate le prime auto con targa straniera : Sono stati due cittadini Crotonesi, i primi due sorpresi dai controlli dei Finanzieri della Compagnia di Crotone, alla guida di veicoli immatricolati all'estero, i primi a incappare, a pochi giorni ...

La «Verità» di Vasco e quella vera : sui biglietti del Nuovo tour c'è il codice fiscale di Live Nation : È esattamente questo il punto: Live Nation è la società leader del promoting in Italia, tra le migliori in assoluto su piazza per quanto riguarda spettacoli che prevedano un certo tipo di ...

Un Nuovo Codice per gli appalti pubblici - incontro della Cna a Ragusa : Si è svolto a Ragusa, organizzato dalla Cna costruzioni, un incontro per parlare della necessità di modificare il codice degli appalti pubblici