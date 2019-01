Foodora | la corte di Appello ribalta la sentenza sui rider | “I diritti esistono Non

Foodora : Corte d'appello accoglie ricorso rider : Colpo di scena al processo d'appello torinese contro Foodora . I giudici di secondo grado, ribaltando la sentenza di primo grado, hanno accolto parzialmente le richieste di cinque ex fattorini, allontanati dall'azienda di food delivery dopo le proteste di piazza per le questioni relative alla paga oraria. I rider avevano chiesto il reintegro e l'assunzione, oltre al risarcimento e ai contribuiti previdenziali non goduti. La Corte ...

