Critiche di opportunismo a Lady Gaga sul caso R Kelly | ma le vittime di molestie

(Di venerdì 11 gennaio 2019)Dopo la decisione di ritirare dal mercato il suo duetto col rapper e le scuse per quella collaborazione inadeguata, la presa di posizione disulcontinua a tenere banco negli Stati Uniti.Inizialmente la Germanotta si era rifiutata, come altre star tra cui Jay-Z e Celine Dion, di apparire nel documentario Surviving Rche su Lifetime ha raccontato le storie di diversedi abusi sessuali da parte del cantante e produttore discografico. Per il suo silenzio era stata tacciata di incoerenza dal pubblico, visto che la stessaè stata abusata in tenera età da un produttore quando era agli esordi di carriera e si batte apertamente contro la violenza sulle donne. La spinta dell'opinione pubblica l'ha portata a rinnegare il duetto Do What U Want (il cui video girato da Terry Richardson non uscì mai perché accusato di promuovere la cultura dello stupro) ...