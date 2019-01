Istat : crollo produzione industriale - male anche in Ue | Di Maio "Possibile boom con le Autostrade digitali" : La produzione è andata a picco praticamenteovunque e nessuno è stato risparmiato: Spagna, Francia,Gran Bretagna, fino ai maggiori produttori manifatturieri delvecchio continente, Germania e Italia. Il governo però si dice ottimista e il vicepremier pentastellato addirittura si spinge a parlare di un boom economico

Auto - produzione a picco. L’Europa paga la ritirata del diesel : La frontiera tecnologica si sta spostando verso l'elettrico e l'ibrido: la Cina dà le carte in questo mutamento che ha effetti ovunque, perfino nell'Africa ormai in mano a Pechino che vi si approvvigiona delle materie prime necessarie; l'Europa, che ha inventato il diesel, non ha fatto nulla per opporsi a questo slittamento...

Istat - nuovo calo nella produzione industriale : il comparto Auto segna le perdite più rilevanti : Brusca frenata dell’industria che lo scorso novembre ha fatto segnare un calo dell’1,6% rispetto al mese precedente e addirittura del 2,6% rispetto ad un anno prima. Se si esclude il comparto dell’energia tutti i principali settori, in base alle stime diffuse dall’Istat, segnano un calo. A segnare le perdite più rilevanti è il comparto dell’auto ch...

Industria - a novembre crolla produzione : -2 - 6% rispetto al 2017. Pesa settore Auto. L’Italia segue il trend negativo europeo : crolla la produzione Industriale italiana a novembre 2018: i dati diffusi dall’Istat raccontano una diminuzione dell’1,6% rispetto ad ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. Un trend che segue quello dei maggiori Paesi europei, dove dopo gli andamenti negativi di Francia e Germania, anche Spagna e Gran Bretagna hanno registrato il segno meno, tanto da lasciar presagire una possibile recessione in tutta Europa. Tornando ...

Cannabis - il Movimento 5 Stelle propone legge per la liberalizzazione : “Consentire l’Autoproduzione per uso ricreativo” : La coltivazione e la vendita della Cannabis e dei suoi derivati per uso personale e ricreativo non sarà più reato. E’ quanto prevede il disegno di legge presentato a Palazzo Madama dal senatore del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero. “Libera Cannabis in libero Stato”, scrive lo stesso parlamentare come titolo di un post pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui spiega i punti salienti e le motivazioni della sua proposta. ...

Il M5S propone di liberalizzare la cannabis : 'Consentire Autoproduzione e uso ricreativo' : Il Movimento Cinque Stelle ha depositato una proposta di legge per legalizzare il consumo e la coltivazione di cannabis, anche ad uso ricreativo. La firma del ddl è di Matteo Mantero, senatore dello stesso movimento politico. La notizia è riportata dai principali media nazionali, e sicuramente promette un acceso dibattito sulla questione. Quello di liberalizzare la cannabis è un argomento da sempre molto dibattuto nel nostro Paese, e che ancora ...

