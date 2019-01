Anche la Chiesa attacca la Raggi sui rifiuti | avvilisce mancanza di soluzioni

ilfogliettone

: Dopo aver spiegato a Gattuso come schierare il Milan, ai Vescovi come guidare la Chiesa, ora Salvini pretende di sp… - matteorenzi : Dopo aver spiegato a Gattuso come schierare il Milan, ai Vescovi come guidare la Chiesa, ora Salvini pretende di sp… - Linkiesta : Non solo il supporto ai migranti, ma anche rom, ex detenuti, omosessuali, anziani, malati psichici e donne vittime… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Decreto sicurezza, parla il vescovo: “È giusta l’obiezione dei sindaci e anche la Chiesa deve scend… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) E' possibile che non ci sia una soluzione? Che cosa sta succedendo a Roma? Se lo chiedono alla diocesi del Papa, "amareggiata" di fronte al degrado legato all'accumularsi di. A farsene portavoce e' stato oggi il vescovo ausiliare monsignor Paolo Lojudice che punta il dito, in generale,contro una "politica inquinata in una maniera quasi irrimediabile". "Io mi pongo, da semplice cittadino, la semplice domanda: ma come mai una grande citta' non riesce a risolvere il problema della spazzatura? E' proprio cosi' impossibile? Davvero non c'e' soluzione? Io chiederei questo ai nostri amministratori: diteci il perche'. Non possono passare i mezzi? Non ci sono? Sono rotti? Sono sottodimensionati? Sono tutti in ferie? Non c'e' dove portarla, quindi e' inutile che la raccogliamo...? E' un ragionamento, mi rendo conto, da uomo della strada, ma e' cio' che si domanda la gente: si resta ...