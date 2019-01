WhatsApp Gold e a pagamento? No | sono ancora le solite catene di Sant’Antonio

Bufala WhatsApp Gold di Capodanno e video Martinelli : virus inesistente : Torna per Capodanno la Bufala WhatsApp Gold ed il video Martinelli, ipoteticamente capace di inoculare un pericoloso virus all'interno dei nostri dispositivi. In questo particolare periodo dell'anno, quando i messaggi di auguri la fanno da padrona, qualcuno potrebbe anche prendere per possibile questa fandonia, ed è per questo che ci siamo qui noi a sgomberare il campo da ogni possibile dubbio. Vi avevamo parlato già qui della Bufala WhatsApp ...