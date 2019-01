Real Madrid | tra Solari e Isco è rottura

Calciomercato Juventus – Isco via dal Real Madrid - spunta il ‘like galeotto’ : operazione in stile Cristiano Ronaldo?! : Isco non sembra rientrare nei piani di Santiago Solari, allenatore del Real Madrid. Lo spagnolo può partire in estate e la Juventus sogna un colpo in stile Cristiano Ronaldo Il rapporto fra Isco e Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, è ai minimi storici. Il nuovo coach, subentrato in corsa a Lopetegui, non sembra avere la stessa stima del suo predecessore per il fantasista spagnolo ex Malaga. Solo 2 gare giocate da titolare sulle ...

Real Madrid-Mourinho ora si può fare : il Manchester United liquida lo Special One : Real MADRID MOURINHO – Il Manchester United avrebbe pagato una buonuscita di 17 milioni di euro a José Mourinho dopo l’esonero subito dal tecnico portoghese lo scorso 18 dicembre. A questo punto lo Special One non è più, a tutti gli effetti, un tesserato dei Red Devils e può iniziare a programmare il suo futuro. […] L'articolo Real Madrid-Mourinho ora si può fare: il Manchester United liquida lo Special One proviene da Serie A ...

Calciomercato - il Manchester United liquida Mourinho : lo aspetta il Real Madrid : Real Madrid Mourinho – Il Manchester United avrebbe pagato una buonuscita di 17 milioni di euro a José Mourinho dopo l’esonero subito dal tecnico portoghese lo scorso 18 dicembre. A questo punto lo Special One non è più, a tutti gli effetti, un tesserato dei Red Devils e può iniziare a programmare il suo futuro. […] L'articolo Calciomercato, il Manchester United liquida Mourinho: lo aspetta il Real Madrid proviene da Serie A ...

Il Real Madrid cambia pelle : l’allenatore ed i colpi di mercato : Il Real Madrid sta disputando sicuramente una stagione non all’altezza, la scommessa Lopetegui non è andata a segno e Solari è solo di passaggio. Il presidente Florentino Perez ha contattato Josè Mourinho per un clamoroso ritorno del portoghese sulla panchina, secindo il ‘The Sun’ al momento il problema principale rimane il mancato accordo tra lo Special One e il Manchester United per la risoluzione del contratto. I Red ...

Coppa del Re - Real Madrid-Leganés 3-0 : Ramos - Vazquez e Vinicius Jr. ipotecano i quarti : Una vittoria che serve a ipotecare l'accesso ai quarti di finale, ma non ancora a convincere l'esigente pubblico madridista. Imbottito di riserve causa infortuni e rotazioni, il Real suda per un tempo ...

Copa del Rey : il Real Madrid torna a vincere - Atletico Madrid bloccato sull'1-1 : Il Real Madrid torna a vincere e batte per 3-0 il Leganes : Sergio Ramos fa il gol numero 100 con la maglia dei Blancos, poi segnano Lucas Vazquez e Vinicius . Continua invece l'incantesimo Girona per ...

Dall'Inghilterra : 'Mourinho può tornare al Real Madrid'. Perez pronto all'assalto per lo Special One : José Mourinho al Real Madrid , il ritorno è possibile. La clamorosa indiscrezione arriva Dall'Inghilterra, precisamente dal Sun : secondo quanto riportato dal tabloid, infatti, il presidente dei ...

Real Madrid DI NUOVO IN CRISI - CONTE O MOURINHO? / Sembra già finita l'era Solari : Se la Serie A si è fermata la Liga va avanti con altre sfide interessanti e l'inatteso ko del REAL MADRID di Santiago Solari.

Real Madrid - tre uomini e... una panchina : è sfida Allegri-Conte-Mourinho : Come si dice in questi casi, si attende evoluzione tra probabili o addirittura sconate smentite, ma la panchina forse più richiesta e desiderata del mondo non sarà più territorio di Solari , che ...

Sun : 'Il Real Madrid punta sul ritorno di Mourinho' : Madrid - Il Real Madrid starebbe pensando al clamoroso ritorno di Mourinho al Santiago Bernabeu. E' l'indiscrezione riportata dal Sun. La stagione dei blancos è partita decisamente male e Florentino ...

'Mourinho può tornare al Real Madrid' : MADRID - Proseguono le indiscrezioni sul futuro allenatore del Real Madrid . L'ultima ipotesi rilanciata dal Sun riguarda il possibile tentativo di Florentino Perez di riportare Mourinho sulla ...

Icardi potrebbe non rinnovare con l'Inter : su 'Maurito' Chelsea e Real Madrid : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro del centravanti argentino dell'Inter, Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha un contratto fino a giugno 2021 a poco più di quattro milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria da centodieci milioni di euro, valida solo per l'estero ed esercitabile dal 1° al 15 luglio. La trattativa per il rinnovo non sembra decollare vista la grande differenza tra la domanda dell'entourage dell'attaccante ...

Clamoroso Inter : Wanda Nara avrebbe comunicato che Icardi non rinnoverà - “accordo col Real Madrid” : Wanda Nara avrebbe comunicato la rottura definitiva dei contatti con l’Inter per il rinnovo contrattuale di Mauro Icardi: la situazione Wanda Nara avrebbe comunicato all’Inter che Mauro Icardi non rinnoverà il proprio contratto con il club nerazzurro. E’ la notizia che in queste ore sta scuotendo il mondo Interista, rilanciata dall’Argentina da Tyc Sports, spesso attendibile in merito alle notizie di calciomercato ...

VIDEO Massimiliano Allegri corteggiato dal Real Madrid : sarà addio alla Juventus? : Massimiliano Allegri sarebbe nel mirino del Real Madrid, l’attuale allenatore della Juventus potrebbe infatti sedere sulla panchina delle merengues nell’immediato futuro. La clamorosa indiscrezione arriva da El Chiringuito Tv, molto vicina alla corazzata spagnola e quindi considerata particolarmente affidabile. Il 51enne livornese, che ha vinto gli ultimi quattro scudetti con la Juventus e che in questa stagione va a caccia della ...