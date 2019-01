Milan | Higuain è una partita a tre E la Juve frena il Chelsea

Icardi-Higuain - i tormenti di Milano : I soldi da una parte, la volontà di riunirsi al suo mentore dall'altra. Ad accomunarli, oltre all'essere argentini e giocare a Milano, un costante senso di irrequietezza che li attanaglia. Icardi e ...

Higuain Chelsea - il Pipita vuole i Blues. E il Milan studia due ipotesi : Higuain Chelsea – Secondo quanto riportato da SportMediaset.it non ci sarebbero più dubbi: Gonzalo Higuain vuole immediatamente convolare a nozze con il Chelsea. Il Pipita infatti non vedrebbe l’ora di chiudere la sua esperienza deludente in rossonero per tornare ad abbracciare il suo mentore, Maurizio Sarri. La decisione sarebbe stata presa: l’attaccante argentino avrebbe scelto […] L'articolo Higuain Chelsea, il Pipita ...

Calciomercato - Higuain : Milan o Chelsea? Per il momento tutto resta fermo : Ancora tensione per Gonzalo Higuain . Rientrato dalle vacanze argentine e già sotto assedio. Martedì mattina e poco prima dell'allenamento e qualche ora prima delle frecciate di Leonardo , a margine ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - pronto nuovo assalto per Belotti in caso di partenza di Higuain : Sono ore caldissime in casa Milan sul fronte mercato, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna Gonzalo Higuain avrebbe accettato l’offerta del Chelsea, la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Secondo la ricostruzione il Chelsea sarebbe pronto a versare in estate nella casse della Juventus la cifra richiesta dai bianconeri, circa 40 milioni di euro. Non rappresenta sicuramente una sorpresa considerando ...

Milan : Sarri non molla Higuain - il Chelsea riflette. Il Psg prepara l'offerta per Allan - Hysaj in bilico : Il gol contro la Spal non è bastato a traquillizzare Higuain. E non sono state sufficienti neppure le coccole di Gattuso che, in questi difficili mesi, ha instaurato un rapporto con il Pipita basato ...

Higuain ha fretta di lasciare il Milan. Ma Leo non molla. Da Morata a Kean - ecco cosa può accadere : Caso- Higuain-Milan-Chelsea-Juventus . L'ultima novità, novita?, è che il Pipita e il Chelsea hanno fretta di consumare il matrimonio. Una fretta che apre le porte all'ipotesi che il Pipita abbia ...

Dalla Spagna - Higuain vicino al Chelsea. Per il Milan spunta l'ipotesi Benzema : Durante la presentazione di Paquetà , Leonardo ha punto nell'orgoglio Gonzalo Higuain: 'Ha vissuto un momento un po' cosi, che deve finire, ora deve pedalare. È inutile che sta dietro alle voci. Ora ...

Calciomercato Milan - Higuain : potrebbe essere vicino il passaggio al Chelsea : Ieri a ora tarda è circolata una notizia che ha fatto passare la notte in bianco ai tifosi Milanisti e agli addetti ai lavori: secondo quanto riportato dal noto giornale spagnolo Marca, infatti, il centravanti rossonero Higuain sarebbe ad un passo dal Chelsea, pronto a sacrificare Alvaro Morata, mai realmente nei loro piani. Il Pipita verso Londra sponda Chelsea I Blues verserebbero quindi 35 milioni di sterline (quasi 40 milioni di euro, ...

Bufera Higuain : si sussurra a Milanello che i dirigenti quando lo hanno preso... : Secondo quanto svela La Gazzetta dello Sport, c'è una vera e propria Bufera Gonzalo Higuain a Milanello. Leonardo - sempre molto attento alle parole - ci è andato giù duro. Ma c'è di più: 'Si sussurra anche che a Milanello, quando hanno ...

Il Milan presenta Paquetà e striglia Higuain. Leonardo : ”Deve prendersi responsabilità” : "Il gol cambia qualcosa, ma uno deve anche continuare, prendersi le sue responsabilità, per forza". Leonardo Nascimento de Araujo non fa tanti giri di parole quando parla di Gonzalo Higuain a segno prima della sosta mentre impazzano le voci su una sua possibile partenza. "Deve decidere - ha detto Leonardo -. Su cosa? Dico in generale. Ha vissuto un momento un po' così, deve chiuderlo e pedalare". In sostanza, nel giorno in cui presenta Lucas ...

Milan - Leonardo : 'Paquetà non è un rischio. Higuain? Adesso deve pedalare' : Sull'arrivo e sull'investimento per Lucas Paquetà c'è molto di suo. Leonardo ha puntato fin da subito in modo deciso sull'acquisto del centrocampista brasiliano, così da bruciare la concorrenza che ...

Gonzalo Higuain - retroscena da Milanello : 'Molto irritato' - la frase di troppo sfuggita a Leonardo : Ha ritrovato il gol, Gonzalo Higuain , ma non la serenità. L'attaccante argentino del Milan , in prestito dalla Juventus , 18 milioni subito e 36 di eventuale riscatto nel giugno 2019, e autore di un ...

Marani : 'Godin come Lucio? Milan non rinunci a Higuain - Paquetà non può bastare' : Higuain mi auguro che il Milan lo possa trattenere perché è un grande protagonista del nostro calcio e rimane uno dei più grandi attaccanti al mondo, anche se non ha segnato negli ultimi due mesi. E ...

Calciomercato Milan - Piatek l’alternativa a Higuain : Calciomercato Milan, IDEA Piatek PER GIUGNO- Il ds del Genoa Perinetti ha affermato che in questa sessione di mercato nessun big lascerà la Liguria, facendo però intendere che a giugno ci saranno delle importanti operazioni in uscita. I big di Prandelli, per ora, rimangono dove sono, ma tra sei mesi sono pronti a cambiare casacca. […] L'articolo Calciomercato Milan, Piatek l’alternativa a Higuain proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...