Maltempo e neve in Molise | scuole chiuse a Capracotta

Maltempo Calabria : albero cade sotto il peso della neve nel centro storico di Cosenza : Cosenza è stata bersagliata nelle scorse ore da intense nevicate: un albero è caduto nel centro storico proprio per il peso della neve, senza causare danni a cose o persone. L'area è stata transennata in via precauzionale e la viabilità è interdetta. Sul posto Carabinieri e Polizia municipale. Le previsioni meteo che indicavano la neve a bassa quota sono state confermate da un risveglio con paesaggi completamente imbiancati, così questa ...

Maltempo - neve e ghiaccio in Sardegna : scuole chiuse e disagi - rintracciato escursionista disperso : Sardegna imbiancata: nelle località di montagna del Nuorese sta nevicando e le temperature sono scese fino a -5°C. Fiocchi di neve si registrano anche sotto i 500 metri e a Nuoro. Questa mattina le strade sono state ricoperte da lastre di ghiaccio e di conseguenza alcuni sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse: niente lezioni quindi a Desulo, Fonni, Ollolai, Tonara e Gadoni, nell'alta Gallura, a Bortigiadas, Tempio Pausania e ...

Maltempo - Italia sottosopra : il Sud nella morsa delle bufere di neve - al Nord cresce l'allarme siccità : Mentre il Sud è bloccato dalle bufere di neve al Nord cresce l'allarme siccità con il livello del Po sotto di 3,5 metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti al Ponte della Becca (Pavia) sullo stato del più grande fiume Italiano che è rappresentativo dell'anomalie climatiche con una Italia alla rovescia e spaccata in due. Al Nord praticamente non piove e non nevica dall'inizio ...

Torna il Maltempo sulla Penisola - Pioggia e neve fino a bassa quota : Roma - Una nuova irruzione di origine artica, la seconda dall'inizio dell'anno, sta per coinvolgere il Mediterraneo centrale e l'Italia, richiamata da un minimo di pressione in approfondimento sulle nostre regioni meridionali. Prima del suo arrivo si sta innescando un temporaneo richiamo di correnti umide occidentali responsabili di un peggioramento al Centro-Sud con la neve che per ora si limita a cadere a quote di medio-bassa ...

Maltempo e neve : Vesuvio imbiancato fino a quote basse [GALLERY] :

Maltempo Foggia : scuole chiuse per neve a Monte Sant'Angelo : A causa della neve oggi le scuole sono chiuse a Monte Sant'Angelo (Foggia): lo ha reso noto il sindaco Pierpaolo D'Arienzo, spiegando che a "causa dei consistenti apporti di neve al suolo delle scorse ore e dell'impossibilita' di garantire il servizio di trasporto scolastico, ho firmato l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio".

Maltempo Campania : neve nel Salernitano - scuole chiuse in diversi Comuni : Nevica a bassa quota nel Salernitano, nell'area meridionale della provincia campana e nel Vallo di Diano: le scuole oggi sono chiuse in diversi Comuni. Niente lezioni a Petina, dove l'amministrazione comunale invita i cittadini "a non uscire automuniti se non in casi urgenti". A Sicignano degli Alburni sono chiuse tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado. A Sala Consilina, "a causa della neve caduta questa ...

Maltempo Basilicata : neve nel Potentino - scuole chiuse in molti Comuni : Intesa nevicata dalla notte nel Potentino: a causa del Maltempo e in considerazione dell'allerta meteo, oggi le scuole resteranno chiuse nel capoluogo e in molti altri Comuni della provincia. E' in vigore, dalla serata di ieri, sulle strade provinciali e statali, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : in arrivo burrasca e neve : allerta meteo gialla della Protezione Civile della Sicilia a partire da oggi e fino alla mezzanotte di domani giovedì 10 gennaio. burrasca e neve.

Maltempo - torna la neve nel Nuorese : disagi sulla 131 : Nevica nel Nuorese nei centri sopra i 500 metri. Sulle Statali 389 e 131, all'altezza dei valici a Corr'e Boi e Campeda, stanno intervenendo i mezzi spazzaneve dell'Anas. disagi anche sulla Provinciale 7 Desulo-Fonni, dove sono in azione altri due mezzi spazzaneve della Provincia. Nelle strade interessate dalle nevicate sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale.

Maltempo : gruppo FS italiane attiva lo stato di preallerta del piano neve : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS italiane ha attivato a partire dal pomeriggio della giornata di domani, giovedi' 10 gennaio, la fase di preallerta del piano neve nelle Marche, in Umbria, Abruzzo e Molise. Al momento, e' confermata la piena disponibilita' di tutte le linee ferroviarie. I servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni ...

Allerta Meteo - forte Maltempo e tanta neve al Centro/Sud : nuovo avviso della protezione civile - MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Continuano gli effetti dell'area depressionaria che sta interessando il nostro Paese determinando un moderato peggioramento al Centro-sud e un rinforzo dei venti di Favonio sull'area alpina ed occidentali sulle estreme regioni meridionali. Correnti di aria fredda provenienti dai Balcani favoriranno nevicate, fino a bassa quota, su Abruzzo e Molise, e, a quote superiori, su Sicilia, Calabria e Basilicata. Sulla base delle ...

Maltempo Potenza : "Finite le scorte di sale per la neve" : La Provincia di Potenza ha esaurito le scorte di sale da utilizzare in caso di ulteriori avversità meteorologiche per non fare attecchire il ghiaccio sulle strade. A partire dal 29 dicembre per l'ondata di Maltempo con temperature stabilmente sotto lo zero, sui 2600 chilometri della viabilità provinciale sono stati impiegati 47.000 quintali di cloruro di sodio, per una spesa di 350.000 euro. La Provincia ha chiesto aiuto alla Regione ...