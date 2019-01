Isola dei Famosi | imprevisto per Jeremias Rodriguez | il fratello di Belen fuori dal cast?

Isola dei Famosi - subito disastro per la Marcuzzi e Mediaset : brutto incidente - il vip bidona prima del via? : Novità per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019, in onda dal prossimo 24 gennaio: uno tra i 18 nuovi concorrenti potrebbe non partire. Stando a quanto dice Tvblog si tratterebbe di Jeremias Rodriguez, il fratello minore della showgirl Belen. Pare infatti che l’argentino sia finito in ospedal

Jeremias Rodriguez si rompe la mano. Isola dei Famosi addio? : L'Isola dei Famosi 14esima edizione perde pezzi prima di iniziare? A quanto pare sì. Secondo il magazine "Spy", un concorrente vip ha già lasciato "per motivazioni inaspettate" e nel numero in edicola ...

Isola dei Famosi 2019 - il giallo di Jeremias Rodriguez : «Si è fratturato la mano - lascia il reality» : L'Isola dei Famosi come riportato da Leggo.it partirà il prossimo 24 gennaio ma c'è già il primo giallo. Sembra infatti che un concorrente sia stato costretto a lasciare il reality anzitempo a causa ...

Jeremias Rodriguez rinuncia all'Isola dei Famosi? Si sarebbe rotto una mano : L' Isola dei Famosi partirà il prossimo 24 gennaio ma c'è già il primo giallo. Sembra infatti che un concorrente sia stato costretto a lasciare il reality anzitempo a causa di un incidente e secondo ...

Isola dei Famosi 2019 - Rocco Siffredi opinionista : «Offerta fatta - ci stiamo mettendo d'accordo» : Tutto è pronto, o quasi, per la nuova edizione dell' Isola dei Famosi . Alla conduzione come riportato da Leggo.it ci sarà Alessia Marcuzzi, Daniele Bossarsi sarà l'inviato, il cast dei naufraghi è ...

Isola dei Famosi 2019 - Rocco Siffredi opinionista : 'Offerta fatta - ci stiamo mettendo d'accordo' : Tutto è pronto, o quasi, per la nuova edizione dell' Isola dei Famosi . Alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi, Daniele Bossarsi sarà l'inviato, il cast dei naufraghi è chiuso ma sembra che una ...

Jeremias Rodriguez potrebbe non partire per l'Isola dei Famosi per un infortunio alla mano : Ancora prima di iniziare, la nuova edizione dell'Isola dei Famosi pare dover fare i conti con un imprevisto: in rete, infatti, si vocifera che uno dei Vip del cast, ha dovuto ritirarsi all'ultimo momento per colpa di un infortunio piuttosto serio. Il giornalista e autore Gabriele Parpiglia ha anticipato che è un uomo la persona che è stata costretta a rinunciare al reality ad un paio di settimane dal debutto, e in tanti convengono che si tratti ...

Isola dei Famosi 2019 anticipazioni : a rischio Jeremias Rodriguez? : Jeremias Rodriguez fuori dall’Isola dei Famosi 2019 per un incidente? La nuova edizione de L’Isola dei Famosi debutterà giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5, ma ancora nulla di certo si sa sul cast. L’unica conferma è la presenza di Alessia Marcuzzi come conduttrice. Secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog, Jeremias Rodriguez si è ritirato e non farà parte del cast dell’Isola dei Famosi. Qual è il ...

Isola dei Famosi - svelato il probabile cast : da Grecia Colmenares a Taylor Mega (RUMORS) : Manca davvero poco al nuovo debutto dell'Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi giunto alla quattordicesima edizione, tornerà in onda da lunedì 24 gennaio in prime prime time su Canale 5. C'è grande attesa da parte del pubblico Mediaset, curioso di scoprire cosa riserverà l'avventura dei nuovi naufraghi nella natura incontaminata. Proprio in questi ultimi giorni sono stati svelati i nomi dei concorrenti pronti a sbarcare ...

Isola dei Famosi - la decisione definitiva di Mediaset su Alvin : cosa gli permettono di fare : Dopo aver ricoperto il ruolo di inviato, stando alle anticipazione di Spy, Alvin potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti dell’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi in onda dal prossimo 24 gennaio. Il conduttore televisivo e radiofonico di Bring the noise e “aiutante” di Silvia Toffanin a Verissimo,

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi? Incidente per il fratello di Belen : Jeremias Rodriguez ha già lasciato il cast dell’Isola dei Famosi? La notizia inaspettata Jeremias Rodriguez non farà più parte del cast dell’Isola dei Famosi? La nuova edizione del noto reality presto tornerà su Canale 5, con nuovi naufraghi pronti a mettersi in gioco. Vi avevamo anticipato che il fratello di Belen avrebbe partecipato insieme ad […] L'articolo Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi? Incidente per il ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Isola dei Famosi - Alvin passa da inviato a naufrago nella prossima edizione : A fine gennaio arriverà sul piccolo schermo la nuova edizione de l'Isola dei Famosi, condotta nuovamente da Alessia Marcuzzi. Il settimanale Spy ha anticipato i nomi dei naufraghi. Ci sarà la partecipazione di Riccardo Fogli di cui si è spesso parlato nel corso di questi mesi. Il cantante, in questo periodo, sta facendo coppia con Roby Facchinetti con cui ha cantato nella serata di Capodanno su Canale 5. Anche Paolo Brosio sarà uno dei ...

L'Isola dei famosi 2019 - proposta a Siffredi e nel cast quasi ufficiale anche Jeremias : La nuova edizione delL'Isola dei famosi è alle porte: all'inizio di una stagione ricca di sorprese ed ostacoli mancano solo pochi giorni. La data della messa in onda della prima puntata delL'Isola dei famosi 2019 è prevista, su Canale 5, per giovedì 24 gennaio. I rumors sul web ci svelano i nomi dei naufraghi ufficiali che comporranno il nuovo cast dei concorrenti. Ricordiamo, inoltre, che ai Vip già prescelti allo sbarco in Honduras sarà ...